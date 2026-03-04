為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    褒忠新湖農場 魚菜共生栽培草莓

    2026/03/04 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    農業部長陳駿季（右二）、立委劉建國（左二）等人前往新湖合作農場參觀。（劉建國服務處提供）

    農業部長陳駿季（右二）、立委劉建國（左二）等人前往新湖合作農場參觀。（劉建國服務處提供）

    雲林褒忠鄉新湖合作農場推動魚菜共生，種出優質草莓進軍超商販售，農業部長陳駿季前往參觀給予高度肯定，並指出將大力協助場域設備升級做為全國農業循環再利用的示範場域，讓台灣農業更好、更有競爭力。

    農業部長陳駿季參觀肯定

    新湖合作農場理事主席陳清山對農業充滿熱情，而且跟得上時代表進步，不斷有創新想法，有感極端氣候，十多年前投入魚菜共生，透過魚塭與作物共生循環，栽種萵苣、蘿蔓等生菜，前年首度嘗試以魚菜共生方式栽培草莓，採生菜、草莓輪種，其中草莓有一．二甲。

    為推動台灣農業永續循環，提高農業競爭力及農民收入，立委劉建國邀請陳駿季、農糧署長姚士源、農糧署中區分署長陳尚仁等人到新湖合作農場參觀。

    劉建國表示，新湖合作農場成功將魚菜共生從實驗階段，轉化為穩定運作的優質模式，這樣成功經驗一定要被看見、肯定及支持，期盼中央能給予更多協助，讓技術、設備升級，農民收益穩定及提高，農民對農業有信心，台灣農業越有競爭力。

    將列循環再利用示範場域

    陳駿季指出，新湖農場最大特色是漁業、農業共生系統，且導入很多循環概念，農業部將把新湖列為循環再利用的示範場域，讓更多農民學習透過有效經營模式提高所得。

    新湖合作農場為台灣「契作經營」先驅的優異表現，還有不斷從事各種研究，未來農業部將加大力道協助場域設備升級，也會透過科技經費協助社場、農民從事創新工作，讓台灣農業更好。

    雲林褒忠鄉新湖合作農場導入科技推動魚菜共生，成功種出優質的草莓。 （褒忠鄉公所提供）

    雲林褒忠鄉新湖合作農場導入科技推動魚菜共生，成功種出優質的草莓。 （褒忠鄉公所提供）

    圖
    圖 圖 圖
