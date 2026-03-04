為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    佳里昭清宮安太歲掩運 爭取登錄文資

    2026/03/04 05:30 記者劉婉君／台南報導
    台南佳里昭清宮育善堂元宵節舉行安太歲儀式。（記者劉婉君攝）

    台南佳里昭清宮育善堂元宵節舉行安太歲儀式。（記者劉婉君攝）

    台南佳里昭清宮育善堂每年元宵節舉行安太歲「掩運」儀式，迄今已超過半世紀，包括每月的消災法會及年底送太歲，保留完整科儀，廟方爭取登錄為台南市定民俗類無形文化資產。而白河吳志高都閫府，隱藏防禦設計建築密碼，歷經多次修建與轉手，預計二個月後拆除，台南市店仔口文教協會邀請民眾前往了解當地歷史，與即將消逝的老建築道別。

    台南市文化資產管理處與文資委員昨天訪查後，決定待年底送太歲儀式後再做決議。

    佳里昭清宮育善堂昨天舉行安太歲掩運儀式，《佳里昭清宮志》作者許献平表示，掩運儀式自一九七二年創設迄今，安太歲者須剪下頭髮、手指甲及腳趾甲，連同姓名、住址、掩運符放入紅包袋內，元宵節當天，由廟方人員安置在值年太歲星君座下，象徵把當年的沖煞與不順等掩藏，轉化為平安順遂，每月農曆十五日並舉行消災法會，年底送太歲後，再將掩運紅包袋火化，灰燼送到將軍溪出海口放水流。

    另外，清道光六年（一八二六年）出生於白河店仔口的吳志高，因清同治年間協助平定戴潮春事件有功，受封「卡六都閫」，他雖未赴任，但在店仔口建造一座兼具民宅與府衙配置的都閫府，目前仍保有一棟建築及部分外牆。

