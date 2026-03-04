為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《台南》湯德章案不義遺址走讀 政治受難者導覽

    2026/03/04 05:30 記者王姝琇／台南報導
    台灣基進台南黨部將於三月十五日加碼舉辦「正義與勇氣之路：湯德章案不義遺址走讀」，邀曾入獄十五年的政治受難者呂昱（見圖，戴帽者）導覽。 （資料照）

    台灣基進台南黨部將於三月十五日加碼舉辦「正義與勇氣之路：湯德章案不義遺址走讀」，由曾入獄十五年的政治受難者呂昱，攜手台南人權歷史場址系列書籍作者莊永清，一同帶領廿位民眾走讀二二八事件歷史場域，走讀名額釋出即被秒殺，走讀後另規劃「公民咖啡館」活動，讓參與者與呂昱、莊永清近距離聊聊白色恐怖。

    台灣基進台南黨部主委吳依潔指出，日前舉辦兩場「二二八人權地景走讀」獲熱烈迴響，決定加開場次，力邀呂昱、莊永清導覽，路線將行經湯德章故居、富華大飯店、中西區圖書館暨二二八紀念館、台南美術館一館、湯德章紀念公園等地。

    吳依潔表示，希望藉此讓大家了解一九四七年發生的二二八事件，不只是台北天馬茶房前的那一聲槍響，不只是發生在二月廿八日這天，有許多台南人也在隨後的抗爭、事件處理委員會中因國民政府的暴行而殞落；而在一九八〇年二月廿八日發生的林宅血案，是中華民國、中國國民黨這個殖民政權進入台灣後，持續以高壓的威權統治傷害台灣的血淋淋見證。

    「公民咖啡館」活動邀呂昱與莊永清與大家聊聊白色恐怖，參加者能與受難者前輩面對面並提問。

