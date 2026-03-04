二水賞花潮 公共自行車供不應求

彰化縣二水鄉「坑內坑森林步道」黃花風鈴木近日盛開，金黃色花海沿路綻放，吸引大批遊客拍照打卡。（張滿心提供）

彰化縣二水鄉「坑內坑森林步道」黃花風鈴木近日盛開，金黃色花海沿路綻放，吸引大批遊客拍照打卡，也帶動今年二月才啟用的MOOVO公共自行車使用量暴增，不少站點一度「全車出清」，民眾憂慮說，黃花風鈴木只是賞花季「暖身」，三月底花旗木盛開，恐再掀搶車潮。

來自台中市的陳姓旅客表示，特地搭火車到二水賞花，原打算騎車到上述步道，卻發現車站前已無車可借，只能現場苦等還車，行程因此延誤。居民則指出，火車站前約配置三十輛公共自行車，平日尚可因應，但花季假日常供不應求，建議縣府機動增車。

彰縣府促廠商機動調度

對此，彰化縣政府交通處回應，經監測平日週轉率仍可滿足需求，但連假期間人潮集中，部分熱門站點短暫缺車，已要求營運廠商提前規劃三月底花旗木花季的機動調度，彈性增派車輛。

另外，彰化縣花壇鄉虎山巖大嶺巷麝香木近日大爆發，粉紫色花海相當壯觀，生態攝影師米諾斯說，靠近時可聞到淡雅迷人的花香，預計開花期至三月中旬。

