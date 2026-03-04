為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    集集火車站新風貌 攤販區改建市集

    2026/03/04 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    南投集集火車站一月復駛，集集支線鐵道預計七月也將迎來全線通車。（記者劉濱銓攝）

    南投集集火車站一月復駛，集集支線鐵道預計七月也將迎來全線通車。（記者劉濱銓攝）

    南投縣集集火車站是集集知名景點，繼今年一月集集火車站復駛後，集集支線鐵道預計七月全線通車，集集鎮公所向交通部爭取在站旁新建的「空中平台」，也將於八月中旬完工，加上目前站區舊鐵皮攤販區將在年底改建成市集，搭配已整建完畢的鐵道沿線自行車道，大幅提升旅遊豐富度，可望帶動集集整體觀光發展。

    集集支線鐵道 7月通車

    集集鎮公所表示，空中平台長六十公尺、寬十二公尺、高三．七五公尺，若加上屋頂，高度有八公尺，可將集集環山視野、列車、車站周邊景觀盡收眼底，讓遊客可透過更多視角，欣賞集集自然景觀與鐵道風光。

    半戶外市集 年底前完工

    空中平台工程經費為三千四百萬元，其中觀光署補助二一四二萬元，其餘為公所自籌，工程於本月動工，預計今年八月中旬完工，屆時適逢暑假，將帶動暑期旅遊熱潮。

    尤其集集火車站復駛已吸引許多遊客造訪，七月集集支線火車還將全線通車，可抵達水里站及車埕終點站，再度透過鐵道串連旅遊景點，站旁的舊鐵皮攤販區，目前也在改建中，將打造成半戶外市集，預計年底前完工，新建空中平台的加入，再搭配整建後的鐵道自行車道，以及夜間光環境布置，可讓遊客在火車站區，就有一連串的遊憩體驗。

    集集鎮長吳大村說，以往民眾都在懷舊的集集火車站欣賞火車進站，未來有了空中平台，就可登高欣賞周邊景觀與列車進出站風采。此外，平台除了有屋頂可遮陽休憩，還有無障礙坡道，可供嬰兒推車、輪椅族進出，讓遊客可在平台一邊休憩賞景，一邊打卡拍照，留下美好旅遊回憶。

