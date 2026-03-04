台中「菜奇鴉」公園規劃塗鴉牆 恐生亂象

台中市北區中央市場拆除再開發，其中規劃「菜奇鴉公園」，建設局指出，定位為打造全市首座塗鴉主題公園，將設塗鴉牆。（台中市府提供）

台中市北區中央市場拆除再開發，其中規劃「菜奇鴉公園」，建設局指出，定位為打造全市首座塗鴉主題公園，將設塗鴉牆；部分民眾憂藝術不足恐出現亂象；北區在地議員包括陳俞融強調，塗鴉藝術講求自由與即興創作，促市府開放前提出管理配套，以防未來塗鴉「外溢至周邊設施與建物」，徒增維護成本與衝突風險；在地議員陳政顯、陳文政則肯定引進塗鴉藝術有助替老城區注入年輕活水，若能善加管理，有助成觀光特色。

議員要求配套 加強管理

台中推動北區中央市場改造多年，去年終順利拆除既有建物正式啟動轉型再生，台中市政府規劃在舊址打造融合公園綠地、社會住宅及商業空間的多功能園區，其中，建設局負責投入三千五百萬元開闢公園，已在三月開工，將打造全市首座塗鴉主題「菜奇鴉公園」；建設局長陳大田表示，「菜奇鴉公園」公園命名融合市場台語諧音與街頭塗鴉文化，設有塗鴉主題牆，也注入創意元素，預計十月完工。

請繼續往下閱讀...

不過，過去塗鴉行為常見在街頭不定點出現，部分民眾憂「菜奇鴉公園」未來恐藝術不足、亂象有餘；陳俞融指出，中央市場再生本應是北區翻轉的關鍵契機，市府規劃「菜奇鴉公園」納入塗鴉主題，但塗鴉藝術講究自由與即興創作，僅劃設部分塗鴉牆，難保不會外溢至周邊設施與建物，增加維護成本與衝突風險的難理難度，市府在推動前，應提出清楚的管理機制與配套。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法