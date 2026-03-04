為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《慶元宵》東勢鬥粄 元保宮燒火獅

    2026/03/04 05:30 記者歐素美、蔡淑媛、黃旭磊、張軒哲／台中報導
    中市北區元保宮傳承古禮燒火獅。（記者蔡淑媛攝）

    昨天是元宵節，台中市東勢區許多宮廟保留元宵節鬥粄的習俗；北區元保宮遵循古禮舉辦「燒火獅」，還有六〇〇秒煙火秀；台中聖心關懷協會在中區舉辦「舊城．元宵夜提燈籠」活動；大甲鎮瀾宮則在元宵節擲筊，確定今年大甲媽遶境將於四月十七日晚上十時五分起駕，遶境九天八夜。

    東勢區因早期拓墾艱辛，勞動力很重要，庄民會向伯公（土地公）祈願，若如願添丁，便會在元宵節製作紅龜粄還願，俗稱「鬥粄」，並演變成獨特的「新丁會」組織，東勢區芎蕉下伯公廟昨鬥粄還願，並藉此選舉新任新丁會會長，其中兩人製作的新丁粄皆為五台斤，最後以擲筊決定，由柯雲清出任新丁會會長；石城國小學童並到場體驗擲筊，擲出「聖杯」開心帶回新丁粄。

    北區元保宮遵循古禮，以竹架紮製九尺高的巨型火獅，象徵辟邪除疫，立委何欣純、江啟臣、楊瓊瓔同台點火獅，在眾人虔誠祈願聲中正式點燃，廟方同時搭配六〇〇秒的煙火秀，熊熊大火照亮夜空，震撼又熱鬧。

    童提燈籠漫步綠川

    台中聖心關懷協會舉辦「舊城．元宵夜提燈籠」活動，邀請學童提燈籠漫步在綠川水岸，並登上東協廣場「台中舊城故事廳—第一市場本舖」看台中老照片展覽，吃湯圓慶團圓，讓學童直呼「舊城元宵夜好有fu」。

    東勢區芎蕉下伯公廟新丁會員準備大的新丁粄到廟裡還願鬥粄。（中市客委會提供）

    民眾參與「舊城．元宵夜提燈籠」活動，用紅燈籠照亮綠川。（記者黃旭磊攝）

