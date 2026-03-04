中台灣燈會互動區 寫「回歸祖國」OK「台灣獨立」竟被擋

何欣純指人民有言論自由 不應差別審查 民政局︰系統異常 影響送出功能

中台灣燈會留言互動區爆有言論審查？有民眾在燈會的「心願發射站」看到有人留「回歸祖國」，也留言「台灣獨立」抗衡竟被擋文，再輸入「共產黨下台」訊息一樣出不來，怒斥燈會竟有文字審查，「獨立不給過、回歸竟OK」，大批網友也指證歷歷「被審查」；包括立委何欣純及多名民代質疑台灣享言論自由，不能接受台中自設文字審查。

民政局長吳世瑋緊急澄清，台中尊重言論自由，互動留言區絕未限制文字內容，疑因人潮湧入短時間內使用頻率超過原始設計負載，導致系統運作異常，影響送出功能，後已恢復正常運作，「要輸入中華民國萬歲、台灣獨立都可以」。

民怨「共產黨下台」也被封鎖

中台灣燈會自二月十五日登場到昨日落幕，閉幕前夕卻傳出有民眾在互動留言區，因看到有人寫「回歸祖國」，馬上輸入「台灣獨立」抗衡，不料畫面竟然出現「您的畫作出現不適當內容，無法送出」；原PO不死心再輸入「共產黨下台」，一樣被封鎖，怒指「獨立不給過、回歸竟OK」，質疑有文字審查，「我是生活在台灣嗎」；發文引來不少民眾附和稱連輸入「台灣順遂」、用注音輸入「台灣獨立」都被擋，不過也有人反映闖關成功。

何欣純強調，在台灣人民依法享有言論自由，只要未涉違法或仇恨煽動，公共互動平台不應對特定政治立場進行差別審查。

議員質疑市府成統戰審查工具

市議員周永鴻批評，台中市府主辦的燈會竟幫中國的國台辦審查，回歸祖國可以出，台灣獨立卻被封鎖，盧市府竟成統戰思想審查工具；市議員陳淑華也痛批，台灣人數十年為民主自由打拚，盧秀燕市府竟然還在搞言論審查，在台中舉辦的燈會不能輸入台灣獨立、共產黨下台，回歸祖國卻能輸出，是在替中共大外宣、認知作戰嗎。

市議員江肇國也指出，當市府活動出現涉及特定政治字詞，市府有責任清楚完整說明內容管控機制，是否使用語言模型或第三方內容審查。

