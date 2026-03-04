水情緊繃 寶山、寶二水庫人工增雨

寶山及寶二水庫蓄水率約卅九．五％，北水分署把握春雨，昨實施五百公尺高空焰彈人工增雨。（北水分署提供）

新竹地區於二月廿五日變更水情燈號為「綠燈」（水情提醒），經濟部水利署北區水資源分署同步成立旱災緊急應變小組，統計截至昨日上午，寶山及寶二水庫蓄水率約卅九．五％，北水分署把握昨天來臨的第二波春雨，實施五百公尺高空焰彈，希望把雨水留在水庫。

亮提醒燈號 蓄水率39.5％

北水分署表示，今年第一波春雨在三月一日結束，統計在寶二水庫系統集水區降雨共計四十一．二毫米，估計為水庫增加約一百萬噸水量（三日用水量），同時也為亟需水源供灌的農田，帶來及時甘霖。

請繼續往下閱讀...

500公尺高空焰彈人造增雨

截至昨日上午九點，新竹寶山及寶二水庫總蓄水量約一五三六萬噸，蓄水率約卅九．五％。依中央氣象署資訊，第二波春雨將於昨日來臨，分署審慎觀測氣象變化，昨天上午八點實施五百公尺高空焰彈，為今年第六次人工增雨。

至於石門水庫水情則正常，昨蓄水量一．五七億噸，蓄水率七十六．三％，較近五年平均高出約一千兩百萬噸。北水分署表示，今年第一波春雨自二月廿六日至三月一日，石門水庫入流水量三一〇萬噸，現正值一期稻作春耕，農業供水需求量增加，每天出水約一四〇萬噸，產業及民生供水維持在每日一二三．五萬噸左右，各產業供水無虞。

新竹縣政府工務處長戴志君表示，新竹地區從去年十一月以來降雨偏少，各月實際總降雨量不足卅毫米，約歷年平均值的二至三成，導致頭前溪川流水量持續下降。

新竹縣寶二水庫蓄水率約卅九．五％。（北水分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法