《桃園》參訪職場＋講座 助國高中生探索職涯

「提升國、高中學生就業準備力計畫」依學校特性，規劃學生參訪適合的產業。（桃竹苗分署提供）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動「提升國、高中學生就業準備力計畫」，與轄區各校合作舉辦八十場職涯講座與職場參訪等活動，目前已有超過六十所國、高中申請計畫；分署長賴家仁說，一月間已與八所學校合作舉辦十場活動，許多學生近距離接觸多元產業後都表示「對認識自我、探索職涯有極大幫助」。

以東泰高中學生一月間前往桃園市台灣瀧澤科技股份有限公司參訪為例，學生們在製造業生產線近距離觀摩各類加工機台、氣壓系統等運作情形，並聽取CNC車銑複合機從粗胚加工到微米級精度製程的簡報，學生們說，簡報中還介紹產業鏈中的卡鉗、引擎等合作廠商，讓他們更了解機械產業的上下游關係。

賴家仁說，「提升國、高中學生就業準備力計畫」於今年初開始推動，可依申請學校的特性規劃適合的參訪產業，期許學校、學生能夠透過實際觀摩活動與產業接軌，達到向下扎根的目標。

桃竹苗分署三月至五月間將再舉辦廿二場職涯講座與職場參訪活動，協助更多國、高中生探索職涯，今年度仍有受理申請場次。

桃竹苗地區學校若是要提出申請，可洽桃竹苗分署官網查詢計畫內容、申請資訊，也可電洽：（03）339-2798轉12、13、16，由專人說明。

