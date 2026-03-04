桃醫骨頭銀行 6年勸募逾300例捐贈

衛生福利部桃園醫院骨頭銀行啟用六年，累計勸募已達三〇七例，實際移植使用二二〇件，院長楊南屏表示，隨著病患嚴重度與手術複雜度日益提升，臨床對高品質骨骼組織的需求大幅增加，建立一套安全、標準化且可追溯的骨骼組織保存與供應機制，不僅攸關手術成敗，更是守護病人安全的重要關鍵。

骨科部主任許祐堡指出，骨庫負責骨骼組織的勸募、取得、處理與儲存，涵蓋硬骨、軟骨、韌帶與肌腱等多元組織，可廣泛應用於粉碎性骨折、骨折癒合不良、脊椎融合、關節融合、骨腫瘤與骨癌切除後重建、人工關節翻修，以及運動醫學相關肌腱與韌帶重建手術。

請繼續往下閱讀...

實際移植使用220件

骨庫管理師洪千惠說，所有捐贈者都必須經過嚴格篩檢，排除B型肝炎、C型肝炎、愛滋病、梅毒等傳染性疾病，並完成細菌培養確認無感染風險，捐贈來源多為股骨頸骨折接受人工半髖關節置換手術，以及人工全膝關節置換手術中移除的骨片。

桃園醫院表示，骨庫自二〇二一年起支援新屋分院臨床需求，二〇二三年更由骨科團隊赴外院完成腦死大愛全骨骼組織捐贈摘取並攜回保存，後續於院內再完成四例。骨庫管理師王家螢表示，秉持大愛分享精神，桃園醫院也多次支援衛生福利部基隆醫院，促進跨院合作與醫療資源共享。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法