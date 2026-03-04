桃園燈會串聯舊城區 2路線精緻走讀

桃園燈會今年串聯舊城區，規劃兩大導覽行程，帶領民眾從下午漫步到黑夜。（觀旅局提供）

體驗歷史風華及美食 燈組解說提供多國語言服務

桃園燈會正熱鬧登場，今年燈會場地串聯桃園舊城區，桃園市府推薦民眾沿舊城散步到燈會現場，體驗舊城風華及美食，市府觀光旅遊局也規劃舊城區導覽活動，兩大路線帶領民眾走入歷史巷弄。

舊城生活線 走訪大廟、吃老店美食

觀光旅遊局指出，為了讓旅客深度體驗桃園底蘊，邀請桃園市桃托邦藝文聯盟與桃園市城市觀光導覽協會，規劃假日、平日兩大精緻導覽行程，帶領民眾從下午漫步到黑夜。

其中，桃園市桃托邦藝文聯盟舊城生活線，以大廟景福宮為起點，串聯張豐勝花生之家、中崎本舖等老字號美食，並深入估衣巷品嚐青草茶，讓遊客透過「舌尖」感受舊城脈動。

文化變遷線 聽中正路古今 接主燈區

桃園市城市觀光導覽協會文化變遷線，則從桃園車站後站的東南亞街區出發，穿越七七藝文町與淘動漫，解說中正路的過往今時，最終銜接至燈會主燈區，讓民眾在專業導覽解說下，了解燈藝與土地的深層連結。

觀旅局表示，燈會現場也有約五十位的導覽志工提供遊客服務，尤其連假期間人潮擠得水洩不通，志工們即便嗓音沙啞，仍透過麥克風賣力解說，導覽內容涵蓋環保永續的「馬上鑽」燈組、結合在地產業的「花開富貴」以及農業永續「馬力食足」等，讓民眾從看熱鬧進階成看門道，服務團隊更加入多國新住民生力軍，提供英、日、泰、印、越等語言服務。

越南籍導覽員玉丹分享說，當她以母語解說「AR太陽門」寓意時，看見同鄉眼神中閃爍的光芒，讓她感受到跨越國界的幸福與歸屬感；志工隊長任中華表示，燈會雖僅有十二天，但每位夥伴都在這段旅程中找到了工作的價值，最感動的，莫過於與遊客之間那份真誠的互動。

