    生活

    民進黨高市11選區議員初選民調 張耀中最高

    2026/03/04 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    曾擔任高雄市長陳其邁隨行幕僚的張耀中，在民進黨高市議員11選區黨內初選民調獲最高支持。（擷取自張耀中臉書）

    曾擔任高雄市長陳其邁隨行幕僚的張耀中，在民進黨高市議員11選區黨內初選民調獲最高支持。（擷取自張耀中臉書）

    民進黨高雄市第十一選區（林園大寮）議員提名黨內初選民調昨出爐，曾任市長陳其邁秘書的張耀中獲最高支持度，第六、十兩個選區預計今天中午前揭曉。

    十一選區現任四席議員是綠一藍三，民進黨評估該區有成長空間，下屆議員提三席、含一席婦女保障。

    參與初選的有現任議員李雨庭，以及前副議長蔡昌達、前行政院南服中心執行長洪村銘、前市長陳其邁秘書張耀中；民調結果依序為張耀中〇．三三一三、洪村銘〇．二九九七、蔡昌達〇．二三六五、李雨庭〇．一三二六，因為婦女保障制度，由張耀中、洪村銘，李雨庭出線。

    民調獲最高支持度的張耀中，僅卅一歲最年輕，有擔任陳其邁幕僚的資歷，被視為邁家軍嫡系，也驗證陳其邁的基層實力。

    前晚首輪進行民調的六選區（旗津鼓山鹽埕）疑因拒訪率偏高、樣本數不足，昨天晚上繼續民調，昨天再抽出競爭最激烈的第十選區進行民調，兩個選區若順利，預計今天中午前可公布提名名單。

    民進黨有六人登記參選十選區（前鎮小港），分別為鄭光峰、黃彥毓、黃雍琇、黃敬雅、林浤澤、吳昱鋒，預計提名三席，含一席婦女保障。

