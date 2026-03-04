高雄去年促參總金額 首破千億

高雄每年舉辦超過上百場演唱會，大發觀光財。（記者葛祐豪攝）

都更和捷運聯開案 左營眷村公辦都更二期 捷運紅線R17站A6基地 持續吸引投資

高雄市促進民間參與公共建設屢創佳績，去年招商總金額首次突破千億元；但受美國對等關稅影響，去年度營利事業銷售額五．八八兆，未能持續站穩六兆元大關。

橘線O10站土開案 民間投資239億元

高雄近年招商成果豐碩，包括公辦都更與捷運聯開案等促參案，去年招商總金額首次突破千億元；其中，捷運局辦理「高雄市大眾捷運系統橘線O10站土地開發案」，認列民間投資金額二三九億元，為全國最高，該案位於衛武營國家藝文中心北側、黃線Y18站與橘線O10站交會處，去年八月底簽約，將打造衛武營站周邊成為高雄的國際藝文聚落。

統計近六年來，高雄促參招商累計總額約二四八二億元，光是今年截至二月底，高雄已公告、準備招商的都更和捷運聯開案就已達廿七個，未來還有左營眷村公辦都更二期，可望引資逾三五〇億，及三月底公告招商的捷運紅線R17站A6基地，可吸引投資九十億元。

營利事業銷售額5.88兆 小幅衰退

另方面，陳其邁上任以來，推動各項重大建設、發展城市經濟及觀光，每年均有上百場演唱會，加上高科技產業逐步投資落腳高雄，營利事業的銷售額也屢創新高，民國一一一年達五．八七兆、一一二年度五．五七兆、一一三年度更衝破到六．〇五兆，較一〇九年上任時的四．五二兆大幅增加。

鋼鐵與石化 今年有復甦跡象

財政局統計，去年高雄營利事業銷售額小幅衰退至五．八八兆，主要受到美國對等關稅影響，尤其高雄兩大傳統產業是鋼鐵與石化，去年除了全球鋼鐵產業不景氣，還有美國依「二三二條款」對鋼鋁課徵五〇％的高額關稅，衝擊出口競爭力；塑膠產業則因去年中國產能過剩致使競價激烈，景氣同樣低迷。展望今年，兩大產業有緩步復甦的跡象。

