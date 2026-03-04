傳承逾200年 海豐三山國王廟「迓男孫燈」

屏東海豐三山國王廟元宵迓男孫燈，燈掛在王爺神轎旁遶境。 （記者葉永騫攝）

屏東市海豐三山國王廟元宵節迓男孫燈遶境活動昨天一連二天舉行，雖然下著雨，但信眾熱情不變，屏東市長周佳琪、縣府民政處長鄭文智前往扶轎，場面熱鬧，今年因為男丁只剩下六人，少子化的問題也讓地方憂心。

屏東市海豐三山國王廟元宵節迓男孫燈遶境活動昨天起舉行，雖然下著雨，但信眾仍然熱情不變，屏東市長周佳琪、縣府民政處長鄭文智前往參拜扶轎，場面熱鬧，今年因為男丁只剩下六人，少子化的問題也讓地方憂心。

請繼續往下閱讀...

元宵節是屏東市海豐地區的重大節日，當地居民只要家中添男丁就要向地方主要信仰廟宇三山國王廟「報燈」，以便參加隔年的「迓男孫燈」活動，是地方傳統文化的一大特色。海豐迓男孫燈有二百餘年歷史，祭儀充滿地方特色，為縣府公告登錄民俗類文化資產，今年的燈首姓許，為長治來的女婿，而總計海豐地區登記的只有六個男丁，讓這項傳統出現危機。

而屏東大武山腳的「馬卡道十三連庄」，從去年的農曆十月十五日開始，陸續在內埔老埤、高樹加蚋埔等舉辦傳統祭儀「夜祭」，昨天由萬巒加匏朗的部落舉辦「嘛呵嘮」（Ma-olau）夜祭活動，晚間重頭戲「趒戲」登場，正逢漢人的元宵節，場面盛大而溫馨，為春節畫下完美句點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法