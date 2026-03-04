為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台東元宵聯合遶境 76宮廟神將盡出

    2026/03/04 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東市天后宮主辦的元宵聯合遶境昨天中午由千里眼與順風耳前導起駕。 （記者黃明堂攝）

    台東一年一度的宗教盛事元宵聯合遶境活動，昨天中午在台東天后宮起駕，共有七十六家宮廟參與，沿途煙硝漫天、鼓樂齊鳴，傳送熱騰騰的元宵節慶歡樂氣氛。

    沿途鼓樂齊鳴 傳送節慶歡樂氣氛

    起駕儀式現場喜氣洋洋，台東天后宮廟埕前，由縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立法委員陳瑩、黃建賓、台東市長陳銘風等多位地方首長與民意代表，與天后宮董事長林有德執香祈福，敲響大鑼，接力點燃巨大的「起馬炮」，足以震動大地的轟然巨響，隨後由千里眼、順風」兩大將軍神偶威風領頭，神將身上掛滿了象徵平安的「繼光餅」，吸引不少民眾目光。

    此次由台東天后宮主辦的聯合遶境，各宮廟神將盡出，還有裝扮亮眼的傳統藝閣車與神轎隊伍。沿途更有不少家庭與店家早已準備好香案與鞭炮，準備迎接神駕，驅散過去一年的陰霾，迎來新春的萬象更新。

    饒慶鈴表示，台東元宵神明遶境祈福活動不僅是地方重要節慶，二〇一二年也正式登錄為「台東縣定無形文化資產」，透過每年的舉辦，讓更多人看見臺東宗教文化的特色與魅力。縣府將持續與地方宮廟及民間團體合作，推動文化保存與傳承，也希望藉由活動帶動觀光與地方發展。

