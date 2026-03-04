托盟公布網路民調／制度若有保障 68％受訪者認同非婚育兒

民團透過網路民調發現，只要制度到位，高比例的台灣女性就會支持非婚育兒。（記者吳柏軒攝）

傳統需結婚才可生兒育女，但現代人際關係與社會複雜化，托育及就業政策催生聯盟（托盟）拋出：「不結婚能否生小孩？」議題，昨公布網路民調，指出無制度保障下，七成一受訪者不認同非婚育兒，但只要財產、扶養、同居等有保障，認同比例逆轉為六成八，翻轉傳統價值。

托盟召集人王兆慶指出，網路問卷從二月十三日起十二天共回收一三〇五份，其中八十八．五％為女性，詢問是否支持「非婚伴侶」生育議題顯示，若無制度保障，七十．三％認為不適合養小孩，但若制度保障對孩子及伴侶的撫養義務、同居義務及一定程度財產繼承權，填答者逆轉為六十八％支持。

有資源就支持 翻轉傳統價值

另問及是否支持單身女性育兒？民調顯示，若公托、反歧視環境、親職教育、友善職場不到位，六十一．三％不支持，但若上述資源皆到位，態度同樣逆轉，支持比例為六十九．五％。王兆慶分析，顯示台灣社會對非婚育兒已不是道德審判，而是務實判斷，有資源就支持，沒資源就反對。

婦團籲提供平價資源保障育兒

台灣女人連線理事長林綠紅表示，女性生育有生理時鐘壓力，籲人工生殖法放寬適用單身女性。婦女新知基金會政策部主任李盈學認為，不管有無婚姻關係，政府應提供平價資源保障家長育兒。

台灣家長教育聯盟常務監事謝國清觀察，台灣生育率降到〇．八七％，而年輕人不生育、維持單身或同居狀態，姻親關係是很大阻礙。全國教保產業工會監事陳亮吟指出，在幼兒園看到單親家庭比一般家庭更多困境及挑戰，籲落實優質公共化托育，才能讓婦女安心生育。

