中國鰻魚攻占日本 養殖白鰻轉內銷

記者蔡宗勳／專題報導

日本人愛吃鰻魚（俗稱「白鰻」的日本鰻魚），早年台灣為日本最重要的白鰻輸入國，但隨著這幾年白鰻價格居高不下等因素，在日本的餐廳白鰻主流地位不再，逐漸被價格較低廉，又稱「黑鰻」的雙色鰻或美洲鰻代替，因此連帶衝擊到台灣鰻農生計。

鰻農指出，白鰻苗出生洄游第一個報到點就在台灣東北角，此時捕撈到的鰻苗養殖後，可趕上日本夏季俗稱「鰻魚節」的土用丑日，接著鰻苗才洄游到中國東南沿海與日本，最後到韓國。台灣在一九七〇至一九九〇年代曾是日本最重要的白鰻供應國，占日本總消費量高達六成，贏得「養鰻王國」美譽。

業界表示，隨著中國沿海地區鰻魚養殖業興起，不僅產量逐年增加，價格也比台灣更具競爭力，中國早已取代台灣在日本鰻魚市場地位，目前台灣在日本消費市場的鰻魚占比不到五％，目前鰻魚內銷比率已超越外銷。

業界也說，日本需求正持續下降，首先是年輕人逐漸拋棄土用丑日吃鰻魚消暑補身習俗，其次是白鰻價格居高不下，經濟考量下而少吃。由於黑鰻價格僅約白鰻六成，主要來自中國，有些日本鰻魚飯專賣店，以價格低廉的黑鰻代替白鰻，因而影響吃白鰻的消費力道。

嘉義青年鰻農郭紘瑜說，台灣人仍將鰻魚視為奢侈品，這幾年因外銷不順，鰻魚養殖與加工業者被迫轉型以內需為主，個體戶除研發國人普遍可接受並喜愛的口味，並透過網路和市集行銷，已逐漸建立忠實客群，希望政府協助打開日本以外市場，才能延續台灣鰻魚產業。

