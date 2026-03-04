鰻苗捕撈爆量、價格卻創低 青年鰻農盼銷歐美拚轉機

鰻魚苗撈捕開季就出現價格疲軟窘況。（記者蔡宗勳攝）

記者蔡宗勳／專題報導

為期四個月的台灣鰻苗捕撈漁期已於二月二十八日結束，全台總捕獲量為三千五百公斤，高於年平均值。由於去年東亞四國鰻苗捕獲量創十年來新高，養殖成鰻在池量仍居高不下，衝擊新入池空間，致這季鰻苗價格低迷，台灣在今年一月中旬爆量之後，就跌至個位數，最低為每尾五元，創近卅年新低，讓期待靠鰻金賺年終獎金的漁民希望落空。

苗價崩盤 漁民年終獎金落空

上季台灣、日本、韓國與中國等東亞四國鰻苗捕撈量都屬高水平，中國捕獲九萬七千公斤，日本也有兩萬一千公斤，韓國九千公斤，最少的台灣也有六千三百公斤。本季中國已捕獲兩萬八九五〇公斤，日本約四千四百公斤，台灣則以三千五百公斤結束鰻苗捕撈漁期。

受到上季大豐收的影響，目前台灣、日本、韓國與中國等東亞四國養殖成鰻在池量估還在六成以上，嚴重壓縮這季鰻苗入池空間，去年十二月二十五日出現每尾二十四元的本季最高價，但今年一月中旬衝出大量後，隨即在一月二十日跌至每尾五元最低價，創近卅年新低，最終漁期結束收盤價則是每尾八元。見苗價崩盤，不少鰻農遭遇窘境、無奈的說，至今過了快一年，拜農曆春節送禮之賜，成鰻出貨量從五％成長至三成，但仍高達七成等待買家。也因為價格低，竟夜辛苦捕撈收益有限，許多漁民從農曆春節前就自動提早結束捕撈。

青年鰻農郭紘瑜說，歐美國家有許多亞洲人喜歡吃鰻魚，歐美消費水平是日本兩倍以上，台灣外銷鰻魚價格每公斤只要有七、八百元，漁民收益就可獲得確保，這種價格對歐美而言，台灣鰻魚堪稱「物美又價錢公道」，希望政府協調歐美國家貿易商，自台灣進口鰻魚，如此台灣養殖鰻魚產業才有機會迎來轉機。

鰻魚苗撈捕季過半，總算漸入佳境。 （記者蔡宗勳攝）

