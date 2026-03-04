為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    紅月露臉一小時 屏東歡度浪漫元宵夜

    2026/03/04 05:30 記者蔡宗憲、葉永騫、黃宜靜／綜合報導
    元宵夜上演「月全食」奇景，整顆月球幻化成一輪深紅色的「紅（血）月」，讓屏東鄉親度過了一個兼具科學與浪漫的元宵夜。（屏東天文協會提供）

    元宵夜上演「月全食」奇景，整顆月球幻化成一輪深紅色的「紅（血）月」，讓屏東鄉親度過了一個兼具科學與浪漫的元宵夜。（屏東天文協會提供）

    今年元宵暝上演震撼人心的「月全食」奇景，隨著月亮緩緩沒入地影，整顆月球幻化成一輪深紅色的「紅（血）月」，屏縣府交旅處於全縣五處觀測點同步展開導覽活動，長達近一小時的全食奇觀，讓屏東鄉親度過了一個兼具科學與浪漫的元宵夜。

    中央氣象署預報員黃恩鴻表示，昨天受華南雲雨區影響，全台各地都有降雨情形，雖然下半天雨勢趨緩，但雲量仍然偏多，高屏地區出現雲縫，偶爾可以看到月全食，台南以北觀賞到的機率則較低。

    縣府設5處觀測點導覽

    屏東觀測活動主場地設於縣立體育館仁愛路側入口，縣府精心規劃的「登陸月球」闖關活動大受好評，讓孩子們在遊戲中認識月球地形。現場配置的四組專業望遠鏡前更是排起長龍，在解說員引導下，民眾驚呼，「原來月亮全食的時候，變成了夢幻的鐵鏽紅色！」

    針對民眾好奇的「紅月」現象，屏東星空大使施世治解說，當月球完全進入地球本影時，太陽光並未完全被阻擋，而是波長較長的紅光穿過地球大氣層，經折射後投射到月面上，才讓月球呈現出如紅寶石般的的神祕色澤，是極其難得的視覺饗宴。

