北天燈、南蜂炮慶元宵／台東炸寒單 20名國際交換生擔任炮手、肉身體驗民俗

平溪天燈節昨天施放2盞20呎「龍馬」神獸主燈，祈求新的一年平安順遂、國泰民安。（記者塗建榮攝）

昨天是元宵節，又稱「小過年」，三大節慶活動「北天燈、南蜂炮、東寒單」接續登場，台灣燈會也在嘉義縣開幕，全台鬧元宵。

台灣燈會展出600件燈藝作品

總統賴清德點亮主燈致詞表示，台灣燈會是國際代表性活動，今年燈會光彩奪目，點亮嘉義、點亮台灣，全國民眾不要錯過。

台灣燈會昨起至三月十五日在嘉縣府前廣場及周邊場域登場，規劃「主展區」及「縣府展區」兩大區域，共展出一座主燈、二大副燈及廿二個主題燈區，集結超過六百件燈藝作品。

龍馬神獸天燈 祈求國泰民安

眾所矚目的「新北市平溪天燈節」，繼首場平溪國中場的「三馬同驫」驚豔全台後，壓軸場活動昨晚元宵暝在平溪區十分廣場舉行，施放兩盞廿呎「龍馬」神獸主燈，以「龍馬精神．活力新北」為核心意象，當天燈逐一升空時，雙龍馬主燈在百燈簇擁下昂首飛向天際，祈求新的一年平安順遂、國泰民安。

新北市新聞局表示，昨晚有不少國際旅客到場，見證元宵祈福文化的視覺饗宴。主辦單位還邀請年輕人喜愛的樂團接力演出，以天燈為媒介融合流行與本土文化，向全球展示台灣的文化共融特性。

鹽水主炮城狂炸200萬發

名列世界三大民俗慶典之一的台南鹽水蜂炮，昨晚進入最高潮，近兩百座炮城陸續開炸。今年主炮城「馬到成功馬年行大運」，打造三座長四十尺、寬八尺、高七尺的大型LED花燈炮城，晚間九點在鹽水國中壓軸登場，約兩百萬發集中施放，讓鹽水夜未眠。

昨夜重頭戲的蜂炮遶境，晚上六點半從武廟啟程，點燃煙火瀑布後，分五條路線在鹽水小鎮各路口定點狂轟，炒熱元宵氣氛。昨天雖非假日，且鋒面來襲，晚間氣溫驟降，仍擋不住民眾的熱情，體驗被「狂轟猛炸」的刺激快感，希望能「愈炸愈旺」，帶來好運道。

台東昨天炸寒單鬧元宵，還有外國學生來體驗。台東「玄武堂」第十四年舉辦國際交換生炮手體驗，廿位來自各國交換生擔任炮手與轎上的肉身寒單，真槍實彈體驗台灣民俗。學生動作不流暢，不小心就在自已面前引爆，有女學生炸到自己滿地跳，連手機也摔地，目標沒炸到，中彈的卻是一旁工作人員。印度籍肉身寒單說，大家交情如何？看被炸程度就知道；女炮手艾羅則說，同學感情雖然不錯，「但該炸還是要炸，不會手軟」。

台南鹽水蜂炮廟會遶境昨晚進入最高潮，民眾全副武裝享受被轟炸的快感。（記者李惠洲攝）

台灣燈會副燈「天驥夢飛揚」。（記者林宜樟攝）

炸寒單為台東元宵的亮點之一。（記者劉人瑋攝）

