三官出巡圖VR台東首展 神將走出畫布

台東慶元宵XR展昨天在台東美術館開展。（記者黃明堂攝）

由台大教授洪一平策劃、中研院院士李豐楙擔任文化顧問的「三官出巡圖」數位沉浸展全台首展，昨在台東美術展開展。透過VR虛擬實境技術，神將從古畫中走出巡境，讓民眾透過科技體驗元宵最具震撼力的民俗魅力。

文化處指出，元宵民俗透過延伸實境（XR）展演技術，讓觀眾感受台東元宵獨有的特色。計畫製作人洪一平教授指出，這幅珍貴的國寶畫作描繪了天官、地官、水官大帝巡遊人間的盛大場面，但在傳統博物館展示中，受限於燈光與距離，觀者往往難以窺見細節。如今，透過數位修復與3D建模技術，畫中的神仙不僅變得清晰可見，更能「走出畫布」降臨在觀眾面前。

請繼續往下閱讀...

中研院院士李豐楙身為道士與院士雙重身分，他說這幅三官出巡圖全世界唯一，藝術價值極高，這次展覽最神奇之處在於「神仙出畫」，當觀眾戴上VR頭盔，原本靜止在絹布上的三官大帝會逐一走下神壇，這種神人共處的靈性經驗，是傳統靜態看畫完全無法比擬的。

為了呼應台東在地的元宵文化，製作團隊更將「炸寒單」結合在虛擬體驗中，也整合了鹽水蜂炮、平溪天燈等民俗，讓觀眾參與全台最瘋狂的元宵盛事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法