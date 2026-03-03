竹北光節 首見雷射水霧投影

竹北光節第二主燈《光築吟風》，透過雷射投影在水霧中具象，在大新竹首見。（記者廖雪茹攝）

新竹縣「竹北光節」在水圳公園設計雙主燈，以主燈「向風而生的光」來迎接高鐵旅客，透過雷射投影在水霧中具象的第二主燈「光築吟風」，更為大新竹首見；展區空氣中瀰漫著一股竹北市長鄭朝方調配的「盛世之境」香氛泡泡，互動式的「水漂」裝置，則令來自美國柯林頓港市長麥克．斯奈德（Mike Snider）參訪後留下深刻印象。

5大主題展區 結合藝術與科技

竹北市公所表示，由鄭朝方與藝術家曾令理共同策展的「盛世之境」竹北光節，以雙主燈詮釋城市精神，並規劃五大主題展區，結合藝術與科技來展現城市美學。第一展區「繁花盛世」主燈《向風而生的光》為結合3D列印技術的藝術裝置。

沿著木棧道巡覽，「穿影之川」展區可坐在半月形木棧碼頭，欣賞由黑川互動媒體藝術團隊打造的第二主燈《光築吟風》，此永續燈座透過雷射投影在水霧中具象，展現城市生生不息的能量；湖畔還有《菶菶》、《繁月迴光》作品。

「馳光樂園」的《水漂》互動裝置，揮動手掌即可在水面滑出光影漣漪；還有《重光陣列—逐風版》、《Orbitrack》。「幻遊原野」 設有茶酒沙龍、街頭藝人演出；「旋木市集」包含旋轉木馬、竹北好市美食市集等。

馬術體驗市民限定 週六演唱會

​竹北市公所除與路遙圓創聯名發行「竹北限定版螢光刺刺」，本週加碼快閃小確幸活動，包含發放開運香氛片、以及市民限定的聖光騎士馬術體驗。此外，週六（七日）「光節演唱會」將迎來集結小男孩、帕拉斯樂團，以及鼓鼓呂思緯、ZORN等卡司。，詳情請關注臉書。

