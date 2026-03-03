為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中油3接2期擴建 觀音居民反彈

    2026/03/03 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    中油1日在桃園市產業園區聯合服務中心舉辦三接2期擴建地方說明會，地方認為擴建恐拉升安全風險。（議員吳進昌提供）

    中油1日在桃園市產業園區聯合服務中心舉辦三接2期擴建地方說明會，地方認為擴建恐拉升安全風險。（議員吳進昌提供）

    中油第三接收站（觀塘第三液化天然氣接收站）二期擴建，計畫增設六個天然氣儲槽，引發桃園市觀音區大潭里居民強烈反彈，民眾質疑當初因一期縮小規模到兩個儲槽，基於支持國家重大建設，居民勉強支持，而增建儲槽等於置在地居民於更高的風險之中，要求中油停止擴建計畫。

    中油一日舉辦地方說明會，天然氣事業部執行長李熙文表示，中油非常重視儲槽安全，且完成二期擴建後，當地已無土地可進行後續擴建，對於居民及民代的意見，中油非常重視，將會審慎評估回應，並詳細表達於環境影響說明書中。

    大潭里長劉明珠表示，當初中油強調為降低三接工程對藻礁生態的破壞，整體開發規模縮小為二個儲槽，居民也要求中油就「到此為止」，並在基於支持國家重大建設下，四年前的公投才支持三接留存，豈料，中油現在卻要大幅增加規模，質疑當初的「縮小版」是欺騙地方。

    她說，大潭里有中油三接、桃科、環科、大潭電廠，大家不要的都丟來這裡，她「不反對國家發展及能源建設，反對的是所有風險都由大潭里承擔」。

