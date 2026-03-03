桃市圖一證通 串連國資圖藏書

桃市圖一證通再擴大攜手國資圖，擴大跨域數位閱讀版圖。（桃市圖提供）

桃園市立圖書館提升市民閱讀便利性並深化公共閱讀資源共享，即起拓展「一證通」服務據點，新增國立公共資訊圖書館（簡稱國資圖）加入合作行列，形成六方資源串聯的跨域閱讀服務網絡。市民持單一借閱證，即可跨縣市借閱實體館藏並使用多元數位閱讀資源，打造不受地域限制的公共閱讀新體驗。

桃園市圖館長施照輝指出，目前「一證通」服務已串聯台北、新北、新竹縣市及苗栗縣，昨起再增國家級公共圖書館作為服務據點，國資圖典藏電子書、電子報、電子雜誌、影音及語言學習等超過百種數位資料庫，中文電子書逾五萬種、近五十萬冊。此次加入一證通合作體系，將大幅提升跨縣市閱讀服務的廣度與深度。

施照輝說，市圖電子資源整合查詢平台目前彙整一四一種電子資源，含自購十三種電子書平台與十種資料庫，提供逾卅二萬冊電子書，涵蓋親子共讀、學習成長、生活應用及專業進修等多元主題。其中，「FunkPark童書夢工廠」整合近廿家國內兒童出版社，推出主題式互動童書，深受親子家庭喜愛；「阿思克說科學故事」以《新小牛頓雜誌》為腳本，透過故事化方式引導孩子親近科學，兼具趣味與知識性。

此外，桃市圖參與「桃竹竹苗一證通—悠遊電子書海串連活動」，本月底前完成一證通啟用並達指定借閱條件者，即可參加抽獎。

