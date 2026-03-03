為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園燈會開幕5天 破65萬人次

    2026/03/03 05:30 記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導
    楊梅區公所配合馬年生肖規劃「馬上幸福」藝術燈區。（楊梅區公所提供）

    楊梅區公所配合馬年生肖規劃「馬上幸福」藝術燈區。（楊梅區公所提供）

    全金屬飛馬主燈結合多軸翼載機械臂技術與航太金屬打造 每30分鐘展演

    二〇二六桃園燈會展期至三月八日，二二八連假期間湧入人潮，桃園市政府觀光旅遊局統計，開展五天參觀人數已突破六十五萬人次，社群平台討論度也高。

    3大連貫展區 228連假狂吸人潮

    桃園燈會橫跨「虎頭山創新園區」、「南崁溪水岸」、「三民運動公園」三大連貫場域，設在虎頭山創新園區的十三米高主燈「飛馬耀桃園」，為高十三米、展翼十八米的全金屬飛馬造型，結合多軸翼載機械臂技術與航太廢料金屬打造，每晚隔卅分鐘展演旋轉與動態展翼，搭配煙霧與雷射特效，讓民眾驚呼連連。

    免費月球小火車 親子遊客首選

    燈區內的「月球小火車」，是親子遊客的首選，科技感十足的免費遊樂設施，讓大小朋友彷彿穿梭在銀河之中，成為家長口耳相傳的「最強溜小孩神位」；藝術燈區內，由藝術家王國仁創作的「馬上鑽」，以深厚內涵獲得高度評價，他以特有的原生感創作風格，將桃園在地自然淘汰的廢棄木頭重新賦予生命，塑造出矗立於大地之上的獨角馬，展現了循環與再生的哲學。

    藝術燈區馬上鑽 獲高度評價

    而「豐收桃仔園」燈組，展現桃園身為多元族群融合城市的包容力，藝術家特別在玻璃屋上創作，將桃園匯聚的閩南、客家、原住民、馬祖文化具象化，並涵蓋越南、馬來西亞、印尼等十個國家的文化意象，賞燈之餘也能從不同面向看見桃園豐厚的底蘊。

    楊梅4組燈區點燈 放閃至18日

    另方面，楊梅區公所配合馬年生肖的「馬上幸福」藝術燈區，於楊梅區公所前及埔心、富岡、楊梅等車站前廣場，分別設置「月光下的祝福」、「幸福加碼，點亮愛意」、「小馬踏雲來，歡樂滿元寶」以及「南瓜馬車、幸福啟程」四組燈區，即日起每日下午五點至晚間十點點燈放閃至三月十八日，邀請民眾持續走春賞燈，感受楊梅元宵節溫馨又熱鬧的節慶氛圍。

    桃園燈會「月球小火車」，是親子遊客的首選,科技感十足的免費遊樂設施，讓小朋友玩瘋了。 （觀旅局提供）

    桃園燈會「月球小火車」，是親子遊客的首選，科技感十足的免費遊樂設施，讓小朋友玩瘋了。 （觀旅局提供）

    全金屬打造的飛馬造型主燈，每晚隔卅分鐘展演，讓民眾驚呼連。 （觀旅局提供）

    全金屬打造的飛馬造型主燈，每晚隔卅分鐘展演，讓民眾驚呼連。 （觀旅局提供）

