    生活

    中央補助6650萬 北苗闢建生活智閱館

    2026/03/03 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市公所活化清華里活動中心空間，規劃擴建為「創新生活智閱館」。（記者彭健禮攝）

    苗栗市公所活化清華里活動中心空間，規劃擴建為「創新生活智閱館」。（記者彭健禮攝）

    苗栗市立圖書館位處南苗地區，去年獲教育部補助一千三百萬元辦理閱讀環境提升整修，然北苗地區隨都市化發展人口增加，市公所活化清華里活動中心空間，規劃擴建為北苗地區「創新生活智閱館」之公共圖書閱覽館，再獲教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境計畫」補助六千六百五十萬元，以利全面提升在地閱讀與智慧學習服務量能。

    市公所表示，清華里活動中心於二〇一五年興建時，即預留加蓋規劃作為社區圖書館，惟當時受限諸多因素未能實現。然近年北苗地區快速發展，且緊鄰「啟賢安居社會住宅」預定地，未來人口將持續成長，公共閱讀與學習空間需求殷切。市長余文忠積極盤點城市發展需求、主動整合資源推動下，啟動此案並成功爭取中央補助到位。

    余文忠表示，閱讀是一座城市最深層的力量。這次成功爭取中央補助六千六百五十萬元，不只是硬體空間的提升，更是為苗栗市下一代打造一個能夠安心學習、交流與創新的公共場域。未來智閱館將成為北苗社區的知識客廳，讓孩子有探索的舞台、青年有創新的基地、長者有終身學習的空間。

    市公所期盼，未來創新生活智閱館將與南苗社區圖書館串聯，並結合中苗苗栗縣立圖書館資源，形塑「南北一線」閱讀廊帶，建構全齡共享的智慧閱讀網絡，持續為苗栗市注入閱讀力與城市競爭力。

    熱門推播