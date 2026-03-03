綠質疑缺席春安會議 謝國樑：聲帶開刀

歷任首長僅他沒來！ 童子瑋：應親自督導 確保指揮不中斷

基隆市長謝國樑因喉嚨不適缺席二月九日春安會議，前後兩天卻分別出席市政活動引發爭議，昨開議的議會臨時會中，民進黨籍市議員曾怡芳、鄭文婷、張之豪質疑，鄭文婷表示，各縣市首長僅謝國樑未出席春安工作會議；喉嚨不適的國民黨籍議員郭美秀緩頰說，人都有生病、不適的時候，希望議員同仁適可而止。謝國樑回應，怕無法開口不禮貌才未出席，未來會尊重議會決定。

謝：怕無法開口對基層失禮

基隆近幾任市長從許財利、張通榮、林右昌，都不曾缺席春安工作會議；鄭文婷說，各縣市首長僅謝國樑未出席春安工作會議。議長童子瑋最後裁示，春安工作為年度重大任務，市府應以最高標準審慎應對。首長在重要會議與關鍵節點應親自督導並明確分工，以確保指揮不中斷、執行不失靈。

綠議員：其他行程照跑 外界觀感不佳

曾怡芳昨提出臨時動議表示，春節前夕接連發生毒駕釀無辜路人死亡、火災損失消防員，治安、公安面臨挑戰，謝國樑卻沒出席春安工作會議。媒體報導是因身體不適，但春安會議前一天，謝國樑出席市政座談會，後一天到場發送紅包，讓外界觀感不好。

鄭文婷接著播放謝國樑臉書二月四日、十二日兩段音檔後說，「聽不出這兩個（音檔）在聲帶上到底有什麼樣的差異」，問謝國樑邀請哪位名醫，開刀前後的聲音完全沒有異樣，這麼好的醫療技術，希望能與市民共享。郭美秀以沙啞的聲音緩頰說，有時候身體很不舒服，不是大家能想像，對謝國樑感到不捨，要議員同仁適可而止。

謝：未來會尊重議會決定

謝國樑答詢說，議員嘲諷名醫讓他聽了蠻難過；這次開刀結果不太好，可能要再次開刀，復原過程十分辛苦；鄭播放的二段影片音檔，是他將麥克風夾在襯衫領子上收音，以低沉的聲音說話。他評估出席春安會議卻無法開口給予警消關心與鼓舞，可能不禮貌，才決定由副市長邱佩琳代為出席，希望大眾體諒，未來會尊重議會決定。

