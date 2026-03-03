捷運南環段 木柵路施工 塞800公尺跨橋回堵到新店

木柵路一段捷運施工，縮減車道，上班尖峰時段往木柵車陣長達八百公尺。（記者董冠怡攝）

台北捷運環狀線南環段「Y04」站設在文山區考試院及國家考場旁，木柵路一段七十巷至辛亥路間，上月底已架設圍籬展開為期兩年的施工。昨為圍路縮減車道後第一個上班日，上班尖峰時段往木柵車陣長達八百公尺，跨景美溪橋回堵到新北市新店區。市警局文山一分局說，三月六日前早晚尖峰都會派十七人加強車流疏導，之後則由九名義交駐守。首當其衝的試院里長廖欽銅說，木柵路一段變成雙向各一線道，且有時段性禁止左轉，引發民怨，市府應盡快提出配套措施。

里長籲配套 警：加強疏導

記者現場觀察，昨天早上約七點十分，木柵路一段雙向車陣回堵到景美溪橋上，許多人看到車陣動也不動，急忙轉向改道閃避；尤其往木柵車流，尖峰時段車多、紅綠燈也多，加上捷運施工突然縮減車道，四十五分時車陣已延長到新店端，估算從施工區到新店端長達至少八百公尺，景美溪橋上的車輛需等一至兩個號誌才能順利進入北市端；雙向車流直至九時許才逐漸消化完畢，塞在車陣中鑽縫前進的騎士，邊騎邊直呼「好可怕！」

文山一分局表示，本週一至週五上下班尖峰，包括員警及義交在內將各出動十七人，駐守木柵路一段及周邊的試院路、富山路、光輝路、木柵與辛亥路口，透過號誌連鎖加強疏導車流，並保持路口淨空避免車流交織，如有事故立即排除，盡量確保道路暢通；之後交由九名義交排班值勤至施工結束，已將民眾希望尖峰時段禁止砂石車出入木柵路一段等意見，反映給市府。

