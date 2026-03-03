停靠區傳輾斃 北市公車站增科技執法

公運處提出「公車駕駛道路環境改善計畫」，將在公車站設置科技執法、公車停靠區前後禁停紅線延長為5公尺以上等措施，改善駕駛行車與乘客上下車環境。（資料照）

公運處：已安裝駕駛輔助系統 乘客仍應留意車頭視線死角

台北市昨發生六十九歲婦人下公車後，從車頭前穿越馬路遭輾斃的悲劇，再次凸顯公車停靠區人、車安全問題；台北市公共運輸處今年規劃在公車停靠區增設科技執法、改善道路設施，提升行車及乘車安全，並將此次意外列入公車肇事防制會議重點，研議拍攝影片加強宣導安全注意事項，以及汽、機車禮讓公車等議題，將「公車友善心運動」列為今年宣導重點。

請繼續往下閱讀...

違停取締 避免影響公車進出、上下車

公運處去年底提出「公車駕駛道路環境改善計畫」，在公車站設置科技執法、公車停靠區前後禁停紅線延長為五公尺以上、優化公車彎漸變長度，以及在公車站內樹穴填平及調整、增進公車機會左轉路口安全，避免因車輛違停致使公車無法緊臨路緣停靠，影響公車進出站順暢程度，也關乎乘客上下車安全。

行人下車未依標誌穿越車道 開罰

公運處指出，先前在忠孝東路及鄭州路公車站位增設科技執法，成效良好，三月新啟用捷運台大醫院站（往北）、台大醫院站（往北）、中華路北站（往北）、松山商職（福德）與松山高中（松隆）站科技執法，避免車輛違停影響公車進出站；此外，年底前預計完成一〇八〇站停靠區前後，禁停紅線延長為五公尺以上，以及一三〇處空樹穴填平與調整；二〇二八年底完成九十處公車彎漸變長度優化。

市警局交通警察大隊表示，公車專用道設於道路中央，常看到民眾在靠近路口處下車後，覺得距人行道不遠，加上無車經過，心存僥倖闖紅燈快步通行，其實已違反「道路交通管理處罰條例」，不依標誌、標線、號誌指示或是擅自穿越車道，可處五百元罰鍰。

去年90處科技執法舉發逾61萬件

交大補充說，已在南京東路、復興北路的多事故路口，啟用多功能科技執法設備，取締闖紅燈、車輛不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車等樣態，駕駛人行駛至交岔路口時，直行車輛切勿佔用轉彎專用車道，轉彎車輛務必提早駛入專用車道，全市去年九十處科技執法共舉發六十一萬餘件違規。

有民眾認為，有許多人下公車後，以為公車駕駛會看到行人並禮讓通行，因此喜歡從車頭前面過馬路，殊不知車頭視線死角非常危險，尤其長者更要留意。公運處提醒，聯營公司雖都已安裝先進駕駛輔助系統（ADAS），民眾仍應注意維護自身安全。

