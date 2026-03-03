為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    斥資1.25億 朴子梅嶺美術館改建動土

    2026/03/03 05:30 記者林宜樟／嘉義報導

    紀念畫家吳梅嶺的嘉義縣藝術地標朴子市「梅嶺美術館」，建物已超過三十年，為提供民眾更舒適的藝術體驗，嘉義縣政府獲文化部補助五千萬元，自籌七千五百萬元，斥資一億兩千五百萬元進行改建，昨天動土，預計二〇二八年完工啟用。

    吳梅嶺一八九七年生，他獻身美術教育，桃李滿天下，門生為感念師恩，集資籌建梅嶺美術館並捐贈給縣府，後經縣府爭取補助，增建展示空間，於一九九五年落成，美術館位於朴子藝術公園內。

    縣長翁章梁、文化部常務次長徐宜君、吳梅嶺孫女吳慶秋及吳梅嶺門生等人昨參與改建工程動土；翁章梁說，改建工程著重於「空間重組與機能提升」，退縮建築物量體改善場域視覺，並將「吳梅嶺常設展空間」從二樓調整至一樓，打造多功能常設展示空間，增設友善基礎設施。

    翁章梁指出，朴子藝術公園整建落成，梅嶺美術館改建後能相互呼應，加上鄰近的東石郡役所預計以一億一千萬進行整建修復，朴子的人文環境將會更完善。

    徐宜君表示，文化部透過前瞻基礎建設預算支持藝文場館改善，提升參觀品質；吳慶秋說，期望美術館整建後能以新時代面貌繼續傳遞藝術教育。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播