斥資1.25億 朴子梅嶺美術館改建動土

紀念畫家吳梅嶺的嘉義縣藝術地標朴子市「梅嶺美術館」，建物已超過三十年，為提供民眾更舒適的藝術體驗，嘉義縣政府獲文化部補助五千萬元，自籌七千五百萬元，斥資一億兩千五百萬元進行改建，昨天動土，預計二〇二八年完工啟用。

吳梅嶺一八九七年生，他獻身美術教育，桃李滿天下，門生為感念師恩，集資籌建梅嶺美術館並捐贈給縣府，後經縣府爭取補助，增建展示空間，於一九九五年落成，美術館位於朴子藝術公園內。

縣長翁章梁、文化部常務次長徐宜君、吳梅嶺孫女吳慶秋及吳梅嶺門生等人昨參與改建工程動土；翁章梁說，改建工程著重於「空間重組與機能提升」，退縮建築物量體改善場域視覺，並將「吳梅嶺常設展空間」從二樓調整至一樓，打造多功能常設展示空間，增設友善基礎設施。

翁章梁指出，朴子藝術公園整建落成，梅嶺美術館改建後能相互呼應，加上鄰近的東石郡役所預計以一億一千萬進行整建修復，朴子的人文環境將會更完善。

徐宜君表示，文化部透過前瞻基礎建設預算支持藝文場館改善，提升參觀品質；吳慶秋說，期望美術館整建後能以新時代面貌繼續傳遞藝術教育。

