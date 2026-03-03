雲縣橋梁安檢 11座嚴重劣化需立即拆除

雲縣完成1417座橋梁安全檢測，有88座因混凝土脫落、鋼筋裸露嚴重，待修或改建。（雲縣府提供）

雲林縣去年底完成全縣一四一七座橋梁安全檢測，共有八十八座應維修，以海線占多數，其中有十一座U4（嚴重劣化）需立即拆除或改建，中央核定三座改建經費，其他八座未核定，有五座縣府先匡列經費施工中，三座在細部設計中。縣府交通工務局指出，將持續向中央爭取經費，希望能儘快完成改善，確保用路人安全。

應維修88座 海線鹽害嚴重占多數

交通工務局長汪令堯指出，全國橋梁每兩年需檢測一次，縣府委託專業顧問公司辦理轄內橋梁安全檢測，共計檢測一四一七座，有八十八座應維修，損壞原因多數是橋梁結構劣化，例如混凝土大面積剝落，破碎或鋼筋明顯外露，或是明顯結構裂縫且有滲水，或鋼筋鏽蝕現象等，其中沿海橋梁占了四成，應與橋齡老舊、鹽害有關。

海新橋列危橋多年 辦理發包改建

汪令堯表示，八十八座應維修橋梁，有卅七座已派工維修，另有十五座需改建或拆除，其中有十一座為U4危橋，最受關注是跨越舊虎尾溪連接四湖與台西的海新橋，因橋面過低、主結構混凝土剝落、龜裂及鋼筋外露嚴重，多年前已列危橋，縣府也向中央提報爭取經費，去年終於核定，現正辦理發包中；中央還核定另兩座危橋改建。

汪令堯說，還有卅八座U3橋梁待改善，多數是鄉鎮市公所轄管橋梁，有卅三座已納入今年縣府預算執行，有五座因經費較高，總計約需一億元，縣府將進一步向中央爭取補助。

雲林縣長張麗善指出，極端氣候短延時強降雨頻率高，沿海橋梁長年受鹽害影響，損壞情況較嚴重，中央要求地方落實檢測，後續改善經費也應支持，確保民眾生命財產安全。

