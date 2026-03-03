台南228連假湧123萬人 較去年成長逾1成

二二八連假超過一二三萬人次到台南旅遊，其中國華海安商圈湧入很多人潮。（南市觀旅局提供）

走遊商圈、老街、廟宇、博物館 體驗府城文化、美食及特色慶典

今年二二八連假遇上好天氣，吸引許多國內外遊客到台南旅遊。南市觀旅局統計，三天連假景點觀光累計超過一二三萬旅客人次，相較去年同期成長逾一成，旅宿整體住用率超過九成，一房難求。

請繼續往下閱讀...

旅宿住用率超過9成 一房難求

今年二二八連假台南各大商圈、文化老街等觀光熱點，如國華海安商圈、小西門商圈、南紡購物中心、孔廟園區、赤崁園區、台南市立圖書館新總館及三井OUTLET周邊商圈，累計逾九十三萬人次到訪，體驗府城生活節奏與美食文化。

戶外親子、博物館及文化園區連假也累計逾卅萬人次，其中奇美博物館展出《埃及之王：法老》特展，許多民眾來一窺古埃及的神秘面紗，南美館、十鼓仁糖文創園區、山上水道博物館、左鎮化石園區與台史博，也湧入遊客體驗限定活動。

國際蘭展暨花卉科技展 展至16日

適逢元宵節前夕週末假期，各地舉辦特色慶典，如鹿耳門聖母廟花火迎春，湧入逾百萬人潮，體驗搶春牛及欣賞璀璨煙火、無人機表演；台南古都國際半程馬拉松在連假最後一天清晨熱血開跑，吸引逾二．五萬人參賽，規模創新高。台灣國際蘭展暨花卉科技展也於連假期間盛大登場，吸引園藝愛好者與親子家庭前來參觀、拍照，展期至三月十六日。

各式燈節、鹽水蜂炮 快樂鬧元宵

觀旅局長林國華表示，台南觀光熱潮從農曆春節延續到二二八連假，接下來各式元宵燈節活動與慶典仍在各地持續展開，包括月津港燈節、龍崎空山祭及新營波光節等，都將展至元宵節後，元宵當天的鹽水蜂炮更是精采可期。

市長黃偉哲指出，感謝所有遊客將台南做為旅遊首選，市府與旅遊業者共同合作，提供優質旅遊體驗，讓各地遊客在充滿文化底蘊與自然美景的城市裡度過美好假期，歡迎元宵節再來到台南漫遊、大啖美食、鬧元宵。

二二八連假超過一二三萬人次到台南旅遊，其中鹿耳門聖母廟特色慶典湧入超多人潮。（南市觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法