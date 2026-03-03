為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北市民廣場直播經典賽 號召應援

    2026/03/03 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    新北市政府將於3月5日至8日在市民廣場舉辦世界棒球經典賽戶外直播。圖為12強棒球賽直播情況。（新北市體育局提供）

    迎戰「二〇二六WBC世界棒球經典賽」，新北市政府將於三月五日至八日在市民廣場舉辦「新北應援．台灣最強」戶外直播活動，透過超大螢幕即時轉播賽況，號召熱血球迷走出家門，用最熱情的吶喊為「Team Taiwan」加油。

    體育局表示，二〇二四世界十二強棒球賽期間新北舉辦直播派對，市民廣場吸引上萬名球迷齊聚一堂，共同見證台灣隊奪冠的榮耀時刻，熱血沸騰。台灣隊本屆經典賽將迎戰澳洲、日本、韓國及捷克等強敵，新北市將在三月六日至八日安排熱血主播徐展元、Fubon Angels啦啦隊、CT AMAZE啦啦隊及應援團輪番上陣，與球迷近距離互動，並發送限量充氣加油棒及小國旗，號召全民用行動挺台灣。

    體育局指出，本屆經典賽陣容堅強，其中有多位與新北市淵源深厚的選手，包括設籍新北市的林昱珉、孫易磊、林家正及陳冠宇，以及曾效力新北市棒球隊的張峻瑋、蔣少宏與陳晨威；富邦悍將球員張奕、曾峻岳、張育成，也將披上國家隊戰袍征戰東京。體育局表示，為支持選手全力拚戰，新北市未來將針對設籍國手，比照中央核發獎金額度，加發十％獎助金。

