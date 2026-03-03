為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北燈會打造3米高蛋糕塔 慶捷運局10週年

    2026/03/03 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    新北燈會打造3米高立體造型蛋糕燈組，慶祝捷運局成立10週年。（新北市捷運局提供）

    今天是元宵節，「二〇二六新北燈會」在新北大都會公園舉行，展期至三月八日，其中市府捷運工程局以「鶯為有你，捷伴十年」為構想，打造三米高的立體造型蛋糕燈組，慶祝捷運局成立滿十週年，同時迎接三鶯線誕生。

    捷運局長李政安表示，「鶯為有你，捷伴十年」展區位於彩繪燈籠附近，以「全台最大蛋糕」為設計概念，打造三米高的大型蛋糕燈組，展示捷運局十年來的建設成果，除了設置環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌等三條路線Ｑ版列車，還陳列縮小版的三鶯線列車，象徵迎接三鶯線誕生。

    李政安說，燈組結合璀璨燈飾與溫馨意象，寓意捷運服務延伸，城市發展幸福前進、永續前行，營造適合親子同樂、闔家共賞的夢幻燈區，成為熱門拍照打卡場景。

    民政局長林耀長指出，今年新北燈會以「勁馬奔騰．新北Hi Light」為主軸，打造十五米高、三六〇度旋轉的紅寶馬主燈，規劃十六大主題燈區、八大特色活動，每日有精彩表演，還有一七〇攤人氣異國美食、傳統小吃及文創市集進駐，首度邀請韓國超人氣IP「線條小狗」跨界聯名，打造最萌燈區，並與宮廟合作，設置「馬上開運」祈福列車，迎奉神尊駐駕供民眾參拜。

    新北燈會在新北大都會公園舉行，展期至3月8日，圖為主燈紅寶馬。（記者賴筱桐攝）

