北市代管29年 八里污水廠移交新北

八里污水處理廠昨移交給新北市政府管理，台北市長蔣萬安（左）、新北市長侯友宜（右）共同出席。（記者羅國嘉攝）

居民怨長年異味未解 新北議員促落實管理 積極改善臭味

新北市八里污水處理廠原由台北市政府衛生下水道工程處代管，每日平均處理一三二萬噸污水，其中有七成污水來自新北市，二〇二三年七月起，雙北市府進行四十四次全廠財產設備清點與功能測試，共點交四四四八項設施，昨天在中央主管機關及地方民意代表見證下，移交給新北市政府營運管理，象徵雙北合作邁入新里程碑。

處理污水近7成來自新北市

雙北市府昨天共同舉辦八里污水處理廠移交典禮，內政部常務次長吳堂安、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及新北立委洪孟楷、蘇巧慧、在地議員等人出席，會中蘇、侯、洪三人互動熱絡，不時交頭接耳。

蔣萬安指出，八里污水處理廠自一九九七年啟用以來，由台北市代管，每日平均處理一三二萬噸污水，廿四小時不間斷運作，守護淡水河與市民健康安全。地下污水管線與處理廠雖然不在地面上，但對市民至關重要，雙北多年來持續提升監管能力與技術。

蔣萬安表示，目前八里污水廠的處理量已達設計容量九十八％，透過汰換設備、加裝監控系統及創新設施，提升營運效率，獲得全國唯一優等評比及工程卓越建設獎。

侯友宜︰精進營運 守護環境

侯友宜說，自二〇一九年至今，市府團隊完成高達卅五萬戶的污水接管，累計接管戶數已突破一二七萬戶。目前八里廠每天處理的污水將近七成來自新北，新北責無旁貸，將全面接管廠區並精進營運管理工作，確保環境守護不中斷。

不過，附近住戶抱怨說，遇到特定天氣時，污水廠異味飄散，住家連窗戶都不敢開，雖然近年味道有變淡，但污泥暫置的根本問題還在，期盼新北市府接手後積極處理。

回饋金增 補助各校發展體育

市議員鄭宇恩表示，溢流排放對環境的影響、污泥運送及設備清洗產生的異味等問題，至今仍困擾居民，盼未來新北市府積極改善；市議員陳家琪認為，交接不應流於形式，而要真正落實管理責任。

另外，新北市「公共污水處理廠回饋金自治條例」修正案去年七月經議會三讀通過，針對水資源中心回饋金計算級距優化，其中八里污水處理廠年度回饋金總額將增加約八八〇萬元，總規模突破五千二百萬元，除專款專用各項補助外，也新增補助八里區各校運動競賽及訓練經費，鼓勵學校推廣體育，發掘與培育優秀運動人才。

由台北市政府代管29年的八里污水處理廠，昨天移交給新北市政府管理。（記者林正堃攝）

