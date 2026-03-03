為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「告五人」返母校捐樂器 鼓勵宜中學弟妹

    2026/03/03 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    告五人成員林哲謙（左起）、潘雲安、犬青，昨天捐贈樂器給母校宜蘭高中，右一為校長洪光賢。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣籍知名樂團告五人，成名後不忘回饋家鄉，今年一月捐贈將近四百萬元救護車給南澳消防分隊後，昨天又致贈一批全新樂器給母校國立宜蘭高中，希望有朝一日在宜中設立獎學金，造福學弟妹。

    告五人成員包括主唱兼吉他手潘雲安、主唱犬青（蔡欣倫）、團長兼鼓手林哲謙；其中潘雲安及犬青是宜中校友。他們在台灣音樂舞台發光的同時，也以行動回饋宜蘭這片孕育他們的土地。

    告五人捐贈一輛救護車給宜蘭縣消防局，命名「哈瓜愛心號」，配置在南澳偏鄉；昨天還帶著能量飲料、雞精，到南澳消防分隊慰問打火弟兄，了解「哈瓜愛心號」使用情形。

    之後一行人轉往宜中捐贈吉他、音箱、鼓、麥克風，在宜蘭縣代理縣長林茂盛、校長洪光賢、家長會長簡心緹見證下，完成「音為有你，夢想傳承」捐贈儀式。潘雲安說，希望有一天告五人在宜中提供獎學金，他們會朝向這個目標繼續努力。

    捐贈儀式結束後，告五人與宜中熱音社交流，現場宛如小型的校園演唱會。

