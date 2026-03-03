為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    集集推「移居禮金」 半年人口增加350人

    2026/03/03 05:30 記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導

    南投縣集集鎮人口已不到萬人，公所去年九月推出五千元「Long Stay移居禮金」，截至今年二月底人口已達九九四三人，半年增加三百五十人，只要再五十七人就達萬人，有信心在五月重返「萬人鎮」。另草屯鎮連十二個月人口正成長，上月人口數達九萬七八三九人。

    埔里、草屯發1至5歲兒童生日禮金

    南投縣今年二月份人口數四十六萬七四八七人，比上月減少九十五人，而全縣十三鄉鎮市中，有九個鄉鎮市人口持續減少，另外有草屯、埔里、集集和仁愛四個鄉鎮人口數增加，恰巧它們都是推出禮金或普發現金福利的鄉鎮，福利措施對人口增加略有催化作用。

    草屯連12個月正成長 全縣人口最多

    推「Long Stay移居禮金」的集集鎮，去年九月宣布該移居禮金的福利政策，上月人口增至九九四三人；至於今年一月開始發放一至五歲兒童生日禮金的埔里鎮和草屯鎮，埔里鎮二月底人口數七萬五六三五人，比一月份增加廿二人。

    草屯鎮上月人口數已達九萬七八三九人，比一月增加六十六人。至於上月底開始發兩階段普發現金二千元的仁愛鄉，上月人口數也比一月小增六人。

    比較受到矚目的是草屯鎮，其人口增加從去年三月份就開始，至今連十二個月人口增加，且比南投市人口多，已穩坐全縣人口最多鎮市的寶座。

