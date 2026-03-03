南投燈會遊客減 縣府︰出國潮分散效應

二月十四日開幕的南投燈會，縣府統計到二月二十八日，十五天遊客累計有三百六十萬人次，比去年減少。（南投縣府提供）

去年吸客550萬人次

二月十四日開幕的南投燈會，預定三月八日閉幕，南投縣府統計遊客人次，從二月十四日到廿八日，十五天累計有三百六十萬人次，帶動周邊商機二．五億元。縣長許淑華坦承，儘管到閉幕還有多日，但預估今年的遊客數字，無法與去年廿二天（扣掉除夕休園日）吸客五百五十萬人次、創造三十三億元觀光產值相比。而遊客人次減少，應與九天連假出國潮，及縣內結合櫻花季、九九峰氦氣球樂園等活動出現分散效應有關。

請繼續往下閱讀...

今年15天僅360萬人次

許淑華說，今年春節連假有九天，有很多國人利用這個長假出國遊玩；另外縣府原本期待今年能因為結合櫻花季、九九峰氦氣球樂園開幕試營運等一連串活動，與南投燈會互相串連拉抬，帶動更多人潮，沒想到反而出現分散效應。而今年燈會的經驗，將會作為明年改進的重要參考。

許淑華也說，雖遊客數未能突破，但今年南投燈會在園區動線規劃、花燈設計、設施設置等，都獲不少正面評價，且燈會加入許多深受孩童喜愛的多元設施，透過重新配置園區動線，民眾的反應也很不錯。

