使用頻率高 台中「綠空廊道」設施破損

台中綠空廊道有部份路段路面已破損。（議員謝志忠提供）

台中市綠空廊道全線長達二十一．七公里，其中潭子段在跨橋銜接完成後，已形成一條環境優美綠色廊帶，深受市民喜愛，但民進黨議員謝志忠表示，隨著使用頻率攀升，許多設施已出現破損，很容易被絆倒，要求市府要善盡相關設施的維護與管理責任，不要怠惰。

建設局︰派人員定期巡檢

市府建設局表示，綠空廊道潭子段跨橋銜接完成後，使用人次增加，目前綠空廊道由維護廠商每日進行環境及設施清潔，一旦發現設施損壞即主動回報市府並派工修繕；此外，建設局養工處巡查人員也定期巡檢，如有垃圾或設施損壞，將通知廠商立刻改善及修繕，以維持環境清潔與安全。

謝志忠說，綠空廊道現已成為附近民眾散步、慢跑及騎自行車的熱門去處，但隨著使用頻率持續攀升，許多設施已出現破損，近期就接獲民眾反映，部分區段已陸續出現遊具損壞、人行道磁磚破裂缺角，甚至發現路邊有動物排泄物等情形，不僅影響整體使用品質，也可能對孩童與市民安全造成隱憂。

他要求市政府應建立完善的定期巡檢機制，針對遊具設備、自行車道及人行道鋪面進行全面檢視，發現問題即時修繕改善。

台中市綠空廊道的溜滑板設施受損嚴重，板面已脫落。（議員謝志忠提供）

