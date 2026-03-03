為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《宣導全台可領》「台中有鈣讚」 嬤帶孫外縣市換不到

    2026/03/03 05:30 記者黃旭磊／台中報導
    「台中有鈣讚」實施一週，共兌領十四萬六九七九瓶鮮乳、豆漿。 （記者黃旭磊攝）

    「台中有鈣讚」實施一週，共兌領十四萬六九七九瓶鮮乳、豆漿。 （記者黃旭磊攝）

    超商等7大通路兌換鮮乳或豆漿狀況連連 也有小六生無法領取

    台中市府自籌二．七億元啟動「台中有鈣讚」，讓全市約廿四萬名公立國小及公私立幼兒園幼生，免費兌換鮮乳或豆漿，實施一週以來，民進黨台中市議員陳淑華發現，小瓶換大瓶兩百九十毫升牛奶要扣點，阿嬤帶孫去外縣市卻無法領；市府強調，實施一週共兌領十四萬六九七九瓶鮮乳、豆漿，將進一步提升整體參與及熟悉流程。

    宣傳可換大瓶 店員卻說要扣錢

    「台中有鈣讚」計畫於新學期、二月廿三日啟動，全市公立國小及公私立幼兒園幼生，學期中每週可持數位學生證或台中有鈣讚數位卡，至全台超商等七大通路兌換鮮乳或豆漿，實施一週以來，西屯、南屯區家長抱怨「宣傳可換瑞穗兩百九十毫升（大瓶）鮮乳」，但店員說只換小瓶，換大瓶要「扣學生證十四元」，還有私立學生沒辦法換奶，連要畢業的小六生也有問題。

    議員批匆促上路 措施未完備

    市議員陳淑華說，接獲家長陳情，「台中有鈣讚」商店領取狀況連連，有超商店員完全不知道此政策無法操作，市府宣傳到外縣市也可以兌換，但有阿嬤帶孫前往台中以外超商兌領，店員根本不知道，並有小六生無法領取鮮乳，質疑市府上架合作方案匆促上路，公告措施未完備。

    市議員張芬郁則指出，開學執行一週接到家長反映良好，最大困擾是忘記領，建議透過班級在每週最後一天上課時加強宣導，提醒學童回家告訴父母「有鈣讚」。

    國小校園師生多認為「不要浪費」盡快領取，大鵬國小校長王慶祥說，剛開始一、兩天熱門牛奶品項被換光，超商及物流緊急補貨已跟上兌換速度，平台運作順暢。

    市府︰將提升參與及熟悉流程

    市府強調，「台中有鈣讚」實施一週以來，全市共兌領十四萬六九七九瓶，其中，國小學童九萬二四六八瓶、幼兒園幼生五萬四五一一瓶，整體兌換率約六十一．七六％，會加強七大超商鮮乳備貨及補貨頻率，並協助學童熟悉兌領流程，進一步提升整體參與率。

