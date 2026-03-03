心血管必要藥品供應異常 藥商延遲通報罰30萬

食藥署指出，經查第一三共公司未依法即時通報供應不穩情況，情節重大，依法開罰新臺幣30萬元。（資料照）

日前台灣第一三共公司陸續通報旗下多項心血管相關藥品供應不穩，其中包括一項「藥事法」所列必要藥品。食藥署指出，經查，第一三共公司未依法即時通報「里先安膜衣錠」供應異常，且情節重大，依法處最高罰鍰卅萬，並於食藥署西藥醫療器材供應資訊平台，公開藥商相關資訊及違反情節。

台灣第一三共公司於今年一月初陸續通報，因德國製造廠企業資源規劃系統異常，導致抗凝血劑「里先安膜衣錠六十毫克」、「里先安膜衣錠卅毫克」、「里先安膜衣錠十五毫克」，以及多項降血壓藥供應不穩。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，「里先安膜衣錠」主成份為Edoxaban屬必要藥品，食藥署今年一月廿一日函請第一三共公司以書面檢具佐證資料，說明是否符合「藥事法」之通報期限規定，經該公司函復，食藥署判定，該公司未依法即時通報，違反程度屬「情節重大」，將依「藥事法」相關規定處最高罰鍰卅萬。

至於受影響藥品供應情況，黃玫甄說，國內有和「里先安膜衣錠」相同藥理機轉的口服抗凝血劑可供替代，但無其他同成分、同劑型及同含量的學名藥，經公開徵求專案輸入或製造，已在一月廿八日核准藥商申請專案輸入，陸續供應國內使用。

黃玫甄表示，其他藥品則屬口服降血壓藥品，國內臨床上仍有同成分、同劑型及同含量藥品或其他成分、相同藥理機轉藥品可供替代使用，均可穩定供應。

