    首頁 > 生活

    極危野生「櫻石斛」 復育存活率逾7成

    2026/03/03 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    櫻石斛花朵大又豔麗，也是珍貴中藥材。（生多所提供）

    本身為珍貴中藥材的櫻石斛野生族群，全台僅剩不到二百株，被列為極危植物物種，農業部生物多樣性研究所會同專家採集櫻石斛果莢，透過無菌播種與培養基試驗，在溫室成功復育幼苗，並於二〇二三年起種回原生地，生多所昨表示，經二年監測，移植的植株野外存活率逾七成。

    全台不到200株 持續拓展棲地

    台灣維管束植物紅皮書名錄將櫻石斛列為極危物種，生多所指出，櫻石斛為原生稀有珍貴蘭花，附著生長於低海拔一千公尺原始闊葉林的樹幹上，喜歡潮溼、通風、陽光充足的環境，植株大小約廿五至四十公分，花期約在四至五月之間，花朵大又嬌豔，具有觀賞價值，但野外採集紀錄百年僅五筆，原分布於新北與苗栗等地，而苗栗一帶已多年未見現蹤，推測該地族群已消失，目前僅侷限於新北山區，過去十年來族群數降低逾八成。

    為搶救櫻石斛，農業部林業保育署、生多所、林試所與專家實地勘查，並將溫室復育的櫻石斛在二〇二三年四月種回烏來原生棲地，經二年監控，有逾七成存活率並生長狀況良好。

    生多所助理研究員張麗慧表示，櫻石斛除種回烏來，復育場域拓展至內洞國家森林遊樂區；去年也將生長四年的植株種至內洞及桶後林道等地區，將持續復育。

