藍委推0~6歲健保費國家付 專家：違反互助精神

國民黨擬推「〇到六歲健保費國家付」，初估每年支出約一百廿億元。醫管專家認為，恐違反全民健保最基本的「互助精神」。圖為幼兒園上課情形。（資料照）

台灣生育率全球吊車尾，為因應少子化困境，國民黨擬推「〇到六歲健保費國家付」，初估每年支出約一百廿億元。但醫管專家認為，孩子的健保費是跟著爸媽走，若推動此一政策，屆時政府補助給有錢人家孩子的健保費，勢必比一般人家的孩子多，恐違反全民健保最基本的「互助精神」，一定要三思。

富人獲得補助更多

台灣醫管學會理事長洪子仁指出，全民健保是一種以「互助精神」為中心的「保險」，希望讓少生病的族群幫助多生病者，而在現行制度下，小朋友的健保費是跟著爸媽走，代表有錢人家小朋友要付的健保費會比一般家庭的小朋友多。

請繼續往下閱讀...

洪子仁說，若採取「〇至六歲健保費國家付」的作法，國家要給有錢人家小朋友的補助，勢必會多於給經濟弱勢者的補助，明顯違反量能付費及全民健保的互助精神，且這筆費用若被計入健保的政府負擔比例中，勢必造成預算排擠，對健保財務永續精神不利。

「小朋友是國家未來的棟梁沒錯，但可以從生育津貼、育兒友善環境強化，為何要動到健保核心精神？」洪子仁強調，想應對少子化，醫療面有很多可能方案，一定要深思。

衛福部也強調，全民健保為自助互助社會保險，每人都要繳交健保費，如為經濟弱勢民眾，政府提供全部或部分之自付健保費補助，以低收、中低收入戶未滿十八歲兒少健保費補助為例，統計二〇二〇年至二〇二四年，每年平均補助約七億元、約一一二萬人次受益。

衛福部：應審慎研議

衛福部表示，針對國民黨擬提出「兒童福利法」修正草案，規範中央政府補助六歲以下兒童健保費，因涉及國家財政支出，建議綜合評估整體兒童政策、審慎研議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法