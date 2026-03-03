鹽水蜂炮啟炮 主炮城今晚開炸／今年約有200座炮城 搭配高空煙火 精彩可期

外籍遊客穿上全身防護，體驗鹽水蜂炮的緊張刺激。 （記者李惠洲攝）

「蜂」動國內外的台南鹽水蜂炮民俗活動昨天展開首日遶境，施放多座炮城小試身手，重頭戲在今晚元宵節開炸，炮城將一座接一座狂蜂亂炸，緊張刺激，主炮城預定今晚九點在鹽水國中操場集中施放區施放，市府呼籲犁炮遊客切勿擋住炮城放蜂炮。

犁炮遊客切勿擋住炮城

鹽水蜂炮名列世界三大民俗慶典之一，有「南蜂炮」稱譽，昨天在武廟前由台南市長黃偉哲、武廟主委翁再進等人啟炮，神轎展開首日遶境，點燃第一座蜂炮城，揭開鹽水蜂炮序幕。

鹽水蜂炮今年約有近二百座大、小炮城，首日白天遶境路線在鹽水郊區，神轎「收炮」的數量較少，昨晚七點神轎再次從武廟出發，在武廟路和文武街路口點燃第一座炮城，遶境至橋南里、水秀里、岸內里才有較多炮城，但因非假日，犁炮人潮明顯比往年少很多，今晚又有台灣燈會在嘉義太保舉辦，犁炮、賞蜂人潮備受考驗。

昨天啟炮前，書法大師林暉現場揮毫寫下「蜂炮盛、台灣升」的祝福。黃偉哲表示，鹽水蜂炮歷史淵源在於去除瘟疫，祈求平安，蘊含深厚的文化、民俗與宗教意義，希望在武廟關聖帝君庇佑、蜂炮威力下，保佑今年無天災和疫病、大家平安健康；提醒遊客做好安全防護，才能觀賞炮城施放，感受蜂炮所帶來的魅力與震撼。

首日遶境的各宮廟輦轎分成二條路線出發，在市區點燃第一座蜂炮城，但仍有人刻意站在炮城前，擋住蜂炮前射由神明收炮的民俗意義，市府呼籲犁炮民眾應與炮城保持五公尺以上安全距離。

神轎今分5條路線遶境

今天元宵節，神轎遶境路線分A、B、C、D、E線，想要體驗刺激的遊客可以跟隨神轎犁炮去，親身感受衝蜂炮的緊張刺激感；主炮城主題為「馬到成功馬年行大運」，打造三座長四十尺、寬八尺、高七尺的大型LED花燈炮城，裝有約二百萬支蜂炮施放，並搭配五彩繽紛的高空煙火，精彩可期。

台南鹽水蜂炮活動昨晚點燃炮城，蜂炮飛射開炸加上高空煙火爆炸聲，場面震撼。 （記者李惠洲攝）

