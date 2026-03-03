自由日日Shoot》兒盟調查／近2成國中生學習過勞 54%私校生睡不滿7小時

兒福聯盟調查發現，台灣每5個國中生就有1人「學習過勞」，且15年來學習壓力不減反增。圖為國中生上課情形，人物與新聞無關。（資料照，記者廖雪茹攝）

台灣的國中生真的好累！兒福聯盟調查發現，有近五十七％陷中重度以上的學習疲勞，其中重度疲勞比例高達十九．二％，即每五個國中生就有一人「學習過勞」；此外，私校生睡眠不足七小時比例約五十四％，明顯高於公立的四十四％。

學習壓力15年來不減反增

兒盟去年底透過網路問卷調查全國公私立國中生，共回收二〇二一份有效樣本，昨公布「二〇二六台灣國中生學習壓力調查報告」指出，近五十七％國中生為中度以上學習疲勞狀態，其中重度疲勞比例達十九．二％，相比二〇一一年十五．三％、二〇一七年十五．二％及二〇二三年十六．二％，十五年來學習壓力不減反增。

調查還發現，因長時間通勤、學習過勞和密集考試，僅二成學生能睡滿八小時，其中私校生睡不滿七小時的比例達五十四．四％，明顯高於公校生。

兒盟政策發展處副處長李宏文指出，學習重度疲勞已可稱為是學習過勞，私校生和公校生作息差異大，相比公校生僅五％學生超過晚上七時離校，私校生逾五成離校時間都超過晚上七點，更常有一個月內每天考超過六科以上學科壓力。

李宏文表示，學習疲勞程度也和成績有關，成績不好的學生學習重度過勞比例為廿四．一％，高於成績好學生的十六．九％；此外，調查顯示四十四．四％學生認為若考不好，家長重視程度就會減少，孩子會覺得父母的愛帶有條件。

25％有心理困擾卻未求助

調查也發現，在壓力下有四分之一學生有心理困擾卻不求助，近三成學生曾因課業壓力產生負面想法，而願意尋求校內心輔人員協助卻僅六％。

健康支持方案應下修到12歲

兒盟建議，家長應依適性需求和孩子共同決定升學體制，避免成績導向的條件關愛，政府應將青壯世代心理健康支持方案下修到十二歲。

台北教育大學心諮系教授陳柏霖則建議，應讓孩子每天至少有半小時留白時間，家長也要學習如何跟社會壓力共處；立委張雅琳則表示，孩子的狀態比學習進度更重要，隨「心輔法」通過，學校人力配置增加，會再加強宣導。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，依「國民教育法」規定，地方主管機關應建立正常教學督導機制並實地視導，將持續督導地方政府落實視導與追蹤輔導機制，並引導學校檢視課程、活動及評量安排合理性，減少不必要的學習負擔，同時強化適性輔導與生涯發展教育，建立多元進路觀念，降低升學單一導向所造成之過度競爭。

2026年全台國中生學習疲勞比例

