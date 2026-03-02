北港朝天宮周邊廁所少 民代促改善

雲林北港朝天宮香火鼎盛，根據縣府統計，春節連假吸引一三七萬人次。不過遊客指出，周邊如廁空間少，光靠廟內及高灘地廁所不敷使用，也有人趁機賺「廁所財」，因應接下來進香潮，盼相關單位能解決；民代建議盤點協助商圈店家廁所改善等措施。縣府文觀處長謝明璇表示，會邀相關單位研擬可行方案。

雲縣府︰借問站可借廁 再研議增加

民眾指出，朝天宮周邊如廁空間少，難以消化龐大人流，尤其人潮壅塞時要擠進廁所困難，對於年紀稍大長輩恐有不便之處，此外更觀察到有人開設私人收費廁所，小號十元、大號廿元賺廁所財。

縣議員蔡岳儒建議，縣府可盤點周邊公家單位，適時協調彈性開放時間供民眾如廁，此外縣府可編列經費，補助廟前店家改善廁所等設備，前提為需開放民眾入內如廁，藉此也可刺激消費。另可認證提供廁所業者為友善店家，促進觀光人潮再提升。

謝明璇表示，目前有北港遊客中心、大復戲院提供廁所借用服務，亦媒合周邊店家如朝聖酒店大樓、阿豐麵線糊、狀元珍水蒸蛋糕等借問站在營業時間借廁，另水道頭文化園區廁所工程進度約七成五，力拚三月底啟用。

