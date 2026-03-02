萬事起頭「南」 生活日常找回台語

「台語好日子講台菜料理」，總鋪師蔡瑞成全程以台語教學。（「台南台語月」提供）

南市推系列活動 透過料理、音樂、手作、走讀等 從玩樂中開口說

記者洪瑞琴／專題報導

南市配合文化部推動「台語家庭計畫」，推出「萬事起頭南Bān-sū Khí-thâu Lâm」系列活動，結合「二〇二五台南台語月」，透過竹藝、料理、音樂、植物、手作、桌遊、走讀等多元沉浸體驗，讓台語自然融入生活場景，吸引大人小孩在玩樂中開口說台語，重新回到家庭與日常。

麻豆電音Party 聽歌、跳舞、闖關

「萬事起頭南」名稱靈感來自俗語「萬事起頭難」，巧妙將「難」的台語諧音轉化為「南」，不僅呼應台南，也象徵台語復振從南部起步、向全台擴散。策劃團隊期盼透過活動串聯更多台語家庭與同好社群，逐步形成持續使用台語的生活網絡。

萬事講、開喙講、做伙講 報名熱絡

系列活動以「萬事講、開喙講、做伙講」為主軸，場場活動一開放報名即額滿。策劃「萬事起頭南」的南渡策室廖俊凱分享，在麻豆藝文中心舉辦的「電音Party」別具象徵意義。麻豆是「國寶歌王」文夏的故鄉，藝文中心設有「文夏故事館」，透過展覽串起台灣音樂史，也讓年輕世代重新認識台語流行文化的根源。

活動邀請DJ LITRO、阿雞等人演出，全場台語歌單、全台語主持，藝文中心瞬間化身「露天卡拉OK」。民眾邊聽歌、野餐、跳舞，邊闖關玩遊戲，在輕鬆氣氛中自然開口說台語。廖俊凱直言，「只要願意開喙講，台語生活其實做得到。」

策劃「台南台語月」的「鐵支路邊創作體」藝術總監林信宏指出，活動的核心在於創造「敢說、能說台語的環境」。語言學習無法立竿見影，活動只是增加使用機會，仍需長期累積，但看到家庭一來再來、孩子在互動中自然講台語，讓團隊備感欣慰。

攀樹、牛犁歌 孩子學到真實文化

從高雄專程來參加的張先生夫妻認為，語言環境必須從小建立，透過攀樹、牛犁歌等貼近生活的體驗，孩子學到的不是課本，而是真實文化。擔任活動助理、目前就讀大學的楊同學，也在台語中重新理解自身身分與土地連結，將語言視為文化的根。

在一場場音樂、笑聲與親子互動中，「萬事起頭南」不只是活動名稱，而成為許多人重新開口說台語的起點，讓語言慢慢長成屬於生活、也屬於土地的日常。

