為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    孔雀魚世界盃 高雄郭芳仁「異形魚」奪冠

    2026/03/02 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    2026世界盃孔雀魚全場總冠軍，出自泰國精品孔雀魚工作室「Super Fish」。（記者羅欣貞攝）

    2026世界盃孔雀魚全場總冠軍，出自泰國精品孔雀魚工作室「Super Fish」。（記者羅欣貞攝）

    二〇二六年孔雀魚世界盃國際交流比賽，二月廿七日至三月一日在屏東農業物產館登場，八百組國內外高手雲集，昨天揭曉成績舉行頒獎典禮，孔雀魚全場總冠軍由來自泰國的Super Fish工作室奪得，台灣參賽者最佳成績是來自高雄市的郭芳仁，奪得異形魚總冠軍。

    黑白紋路乾淨俐落受青睞

    屏東縣副縣長黃國榮表示，台灣整體觀賞魚產業產值中，屏縣佔七成以上，每年創造十億元以上產值；孔雀魚世界盃為全球觀賞魚界重要賽事之一，此次報名比賽組數高達八百組，創下歷屆新高，超過廿國的選手和專業評審齊聚屏東，展現台灣孔雀魚觀賞魚育種領域的高度專業與國際影響力。

    今年孔雀魚全場總冠軍由來自泰國的Super Fish工作室的白子花紋組孔雀魚奪得，其尾鰭開展宏偉、花紋細膩均勻，體型比例優雅穩定，展現世界級繁殖實力與頂尖育種技術。

    泰國白子花紋組 獲全場第一

    郭芳仁接觸觀賞魚超過三十年，近十餘年著力異形魚品系，此次得獎的魚體因黑白紋路乾淨俐落、分布均衡，體態結構扎實穩定，整體視覺張力強烈，在眾多參賽魚隻中展現壓倒性的存在感，因而受到評審青睞。

    世界孔雀魚協會秘書長林安鐸表示，世界盃是所有孔雀魚繁殖者的最高競賽殿堂，這次比賽得獎者以台灣、亞洲較多，證明亞洲孔雀魚的飼養實力已超越歐美等洲，世界冠軍已經連續八年留在亞洲。

    2026孔雀魚世界盃國際交流比賽，郭芳仁飼養的異形魚獲得異形魚總冠軍。（記者羅欣貞攝）

    2026孔雀魚世界盃國際交流比賽，郭芳仁飼養的異形魚獲得異形魚總冠軍。（記者羅欣貞攝）

    2026孔雀魚世界盃國際交流比賽，來自高雄市的郭芳仁獲得異形魚總冠軍。（記者羅欣貞攝）

    2026孔雀魚世界盃國際交流比賽，來自高雄市的郭芳仁獲得異形魚總冠軍。（記者羅欣貞攝）

    2026世界盃孔雀魚全場總冠軍由泰國Super Fish工作室勇奪。（記者羅欣貞攝）

    2026世界盃孔雀魚全場總冠軍由泰國Super Fish工作室勇奪。（記者羅欣貞攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播