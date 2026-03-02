孔雀魚世界盃 高雄郭芳仁「異形魚」奪冠

2026世界盃孔雀魚全場總冠軍，出自泰國精品孔雀魚工作室「Super Fish」。（記者羅欣貞攝）

二〇二六年孔雀魚世界盃國際交流比賽，二月廿七日至三月一日在屏東農業物產館登場，八百組國內外高手雲集，昨天揭曉成績舉行頒獎典禮，孔雀魚全場總冠軍由來自泰國的Super Fish工作室奪得，台灣參賽者最佳成績是來自高雄市的郭芳仁，奪得異形魚總冠軍。

黑白紋路乾淨俐落受青睞

屏東縣副縣長黃國榮表示，台灣整體觀賞魚產業產值中，屏縣佔七成以上，每年創造十億元以上產值；孔雀魚世界盃為全球觀賞魚界重要賽事之一，此次報名比賽組數高達八百組，創下歷屆新高，超過廿國的選手和專業評審齊聚屏東，展現台灣孔雀魚觀賞魚育種領域的高度專業與國際影響力。

今年孔雀魚全場總冠軍由來自泰國的Super Fish工作室的白子花紋組孔雀魚奪得，其尾鰭開展宏偉、花紋細膩均勻，體型比例優雅穩定，展現世界級繁殖實力與頂尖育種技術。

泰國白子花紋組 獲全場第一

郭芳仁接觸觀賞魚超過三十年，近十餘年著力異形魚品系，此次得獎的魚體因黑白紋路乾淨俐落、分布均衡，體態結構扎實穩定，整體視覺張力強烈，在眾多參賽魚隻中展現壓倒性的存在感，因而受到評審青睞。

世界孔雀魚協會秘書長林安鐸表示，世界盃是所有孔雀魚繁殖者的最高競賽殿堂，這次比賽得獎者以台灣、亞洲較多，證明亞洲孔雀魚的飼養實力已超越歐美等洲，世界冠軍已經連續八年留在亞洲。

2026孔雀魚世界盃國際交流比賽，郭芳仁飼養的異形魚獲得異形魚總冠軍。（記者羅欣貞攝）

2026孔雀魚世界盃國際交流比賽，來自高雄市的郭芳仁獲得異形魚總冠軍。（記者羅欣貞攝）

2026世界盃孔雀魚全場總冠軍由泰國Super Fish工作室勇奪。（記者羅欣貞攝）

