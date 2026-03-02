竹縣推青春永續3部曲 老派金曲新唱

新竹縣政府教育局響應聯合國二〇三〇永續發展目標（SDGs）， 以「青春永續 GO FUTURE」為號召，開春三月首推「行動三部曲」，規劃「青年出任務」、「老派Vibe—跨世代金曲翻玩祭」及「永續接力 換你+1」三大活動，邀請青年朋友玩轉創意、實踐永續！

參與指定活動2場 兌換禮券

教育局說明，第一部曲「青年出任務」主打跨域探索，即日起，凡於三月份參與指定青年活動達兩場次，即可直接兌換專屬禮券。

請繼續往下閱讀...

首度打造世代共融音樂舞台

最受矚目的第二部曲「老派Vibe—跨世代金曲翻玩祭」，三月廿一日在遠東百貨竹北店七樓熱力登場的，是竹縣首度打造的世代共融音樂舞台。活動集結全國優秀青年好歌喉，重新詮釋一九七〇至二〇〇〇年間的經典金曲，並邀請千禧世代創作人李浩瑋壓軸表演，還有打卡抽好禮，獎項有AirPods Pro3等。

活動邀請三金（金馬、金鐘、金曲）製作人陳建騏，以及跨界鬼才的金曲製作人柯智豪，與實力派歌手李芷婷、解偉苓組成「夢幻評審團」，冠軍可獲五萬元、總獎金超過十萬元，期搭建優質音樂舞台給青年朋友展現好歌喉，並讓頂尖音樂人聽見。

3/29完成SDGs指標 上傳參加抽獎

三月廿九日青年節當天，將壓軸推出第三部曲「永續接力 換你+1」社群活動。民眾只需選擇一項SDGs指標，完成對應行動並記錄成果，將照片或短影音上傳至官方臉書指定貼文，即有機會抽中Marshall藍牙耳罩式耳機、Kodak復古底片相機等。

活動資訊請至官方網站： https://gofuture.tw/或搜尋臉書粉專「新竹縣政府教育局青年事務科」查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法